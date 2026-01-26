Image: Slimbook

つよつよ〜。

スペインのPCブランド「Slimbook」が新型ミニPC「One」を発表しました。昨今、モンスター系ミニPCが続々と登場していますが、Slimbook Oneもその一種。

サイズは約158×130×58mm。デスクにポンと置ける銀色の筐体はアルミ製。感じとしてはMac miniが近いです。

小さいのに拡張性がすごくて、最大128GBのメモリと、最大16TBの超高速SSDを搭載できます。このサイズで大容量の動画を編集できたりするわけです。

OSはLinuxが標準で、追加料金を支払えばWindowsも選択可能となっています。このあたりも昨今のトレンドをよく反映していますね。

中はハイスペ

CPU（APU）は、用途に合わせて2種から選択可能です。

・Ryzen 7 H 255：8コア/16スレッド。軽めのゲーム、写真整理などをこなせます。普段使い向け ・Ryzen AI 9 HX 370: 12コア/24スレッド。最新のAI専用プロセッサ（NPU）を内蔵し、AIタスクに対応。GPUはRadeon 890Mを内蔵、内蔵としては高いグラフィックス性能を備えており、映像編集などの重めの作業もこなせます

グラフィックス性能が物足りないと感じるなら、背面のOCuLinkポートに外付けGPU（eGPU）を接続して強化できます。

メモリはDDR5なので、ゲーミングやクリエイティブ、画像・動画生成向きの性能ですね。

価格は、Ryzen 7 8845HSモデルが754ユーロ（約13万8000円）から、Ryzen AI 9 HX 370モデルが1053.99ユーロ（約19万3000円）からとなっています。

Source: Slimbook via liliputing