¡Ö¤Ö¤ÃÄÙ¤·¤¿¡ª¡×ÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¡¢¶þ¶¯FW¤È·ãÆÍ¢ª´°àú¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¡Ö¶¯¤¤¤Ê¡ª¡×¶õÃæÀï¤òÀ©°µ¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥ì¡¼
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Ü¥ë¥·¥¢MG 0¡Ý3 ¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1·î25Æü¡¿¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¹â°æ¹¬Âç¡¢¶þ¶¯FW¤È·ãÆÍ¢ª¶õÃæ¤ÇÄÙ¤¹½Ö´Ö
¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½DF¤Î¹â°æ¹¬Âç¤¬¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÎÏ¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£Áê¼ê¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¶õÃæÀï¤Î¥Ç¥å¥¨¥ë¤ò¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¾Î»¿¤·¤¿¡£
º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤«¤é¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤¿¹â°æ¡£ÆüËÜ»þ´Ö1·î25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè19Àá¤Î¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥ÈÀï¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½FW¤ÎÄ®Ìî½¤ÅÍ¤ÈÂ·¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
3¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿21ºÐ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ï¡¢192¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¡£25Ê¬¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎGK¥â¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Ë¥³¥é¥¹¤¬½³¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ë¤Þ¤ÇÈô¤Ö¡£Íî²¼ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¹â°æ¤ÈFW¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ª¥Î¥é¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¼è¤ê¤Ç·ã¤·¤¯¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÀè¤ËÈô¤ó¤À¹â°æ¤¬Æ¬¤ËÅö¤Æ¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤òÊÑ¤¨¤ÆÌ£Êý¤Ø¤È·Ò¤¤¤À¡£
¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ËABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Å¢ÂçÀ¤»á¤Ï¡ÖÄÙ¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£Àîºê»þÂå¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄÙ¤·¤Ë¹Ô¤¯¡£Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡Ê¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ë¡Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤â¡Ö¹â°æ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö¤Ö¤ÃÄÙ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÄÙ¤·¡×¡Ö¶¯¤¤¤Ê¡ª¡×¡Öº£Æü¤Î¹â°æ¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤Ê¡×¡Ö¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ÆµåºÝ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¹â°æ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£74²óÃæ67ËÜ¤Î¥Ñ¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ91%¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¹×¸¥¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¤Ï4²óÃæ3²ó¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µåºÝ¤Ç¤â¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë