¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡×DeNA¿·¥æ¥Ë¤Ë¡ÈÆóÅÙ¸«¡É¡¡ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿»Å³Ý¤±¡Ö¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¤¡×
DeNA¤¬¿·¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½
¡¡Èá´ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¡È¿·¤¿¤ÊÎÏ¡É¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£DeNA¤Ï25Æü¡¢µåÃÄ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2026½é½Õ¤Î½¸¤¤¡×¤Ç¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¡£°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡Ö¥»¥ó¥¹ÎÉ¤¯¤Æ¹¥¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉ¾È½¤â¾å¡¹¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÁª¼ê¤Î´Ø·¸À¤ò¡Ö¿å¿§¤ÎÌð°õ¡×¤ÇÉ½¸½¤·¤¿»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¡Ö±þ±ç¤È¤ÏÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤é¡¢ÎÏ¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤òÌð°õ¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÇÉ½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÁª¼ê¤¬ÁÐÊý¸þ¤Ç¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É´Ø·¸À¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¡ÖPOWER SEND ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡Ê¥Ñ¥ï¡¼¥»¥ó¥É¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡Ë¡×¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅÀ¤È¤¤¤¨¤ë¡£Áª¼êÍÑ¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¿´¤ò´Ó¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¶»¸µ¤«¤é¿þ¤Þ¤Ç²¼Êý¸þ¤ÎÌð°õ¤òÇÛÃÖ¡£¥Õ¥¡¥óÍÑ¤Ï¡¢Áª¼ê¤ËÎÏ¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢2ËÜ¤ÎÌð°õ¤¬½Å¤Ê¤ê¤¢¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡£2¼ïÎà¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤è¤¡×¡ÖÍß¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¾¡¤Æ¤ë¥æ¥Ë¤Ê¤éÊ¸¶ç¤Ê¤·¡×¡ÖÂçËþÂ¡×¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤Ç·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¡È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤âµÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë