YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【週刊最新AIツール&ニュース】年齢予測機能など「ChatGPT」の3つの新機能/Google検索AIモードの「Personal Intelligence」」と題した動画を公開。OpenAIが発表したChatGPTの3つの新機能や、Google検索AIモードに導入された「Personal Intelligence」など、この1週間に発表された最新のAIツールと関連ニュースを解説した。

まず、OpenAIが2026年1月中旬から下旬にかけてChatGPTに実装した3つの新機能について紹介された。一つ目は、ユーザーの安全性を高めるための「年齢予測機能」の導入である。これは、利用者が18歳未満の可能性が高い場合に、過激な暴力表現や不健康なダイエットを助長する内容など、センシティブなコンテンツへの接触を減らすための保護設定を自動的に適用する機能だ。
二つ目は、有料ユーザー向けに「ChatGPT Voice（音声会話機能）」のアップデートが実施されたことだ。これにより、ユーザーの指示に従う機能などが改善された。三つ目として、AIモデル「GPT-5.2 Instant」のデフォルトの性格（話し方）が更新され、より会話的で、文脈に応じたトーン調整が巧みになったとしている。

続いて、Googleが1月23日に発表したGoogle検索のAIモードに導入される新機能「Personal Intelligence」が取り上げられた。この機能は、GmailやGoogleフォトなどのアプリと連携し、よりパーソナライズされた回答を得られるものだ。動画では、家族旅行の計画を相談すると、Gmailの予約履歴やGoogleフォトの家族写真を参考に、好みに合った旅程や観光先を提案する例が示された。この機能はGoogleの最新AIモデル「Gemini 3」を基に構築されている。

その他、テキストからリアルタイムに動画を生成するAI「Odyssey-2 Pro」や、テキストから3D世界を生成し歩き回れる「Waypoint-1」といった最新AIツール、さらに「GPT-5.2 Thinkingが共通テストで9科目満点を獲得」といった最新AIニュースも紹介された。

