¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¥³¥Ä¥³¥ÄÀÁµá½ñ½èÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¿»öÌ³°÷¡¢ÎÞ¤Î¼º¿¦¡£AI³×Ì¿¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê³Êº¹¼Ò²ñ¡É¤È¡È»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¡É
¼Ò²ñ¤Ï´öÅÙ¤â³×Ì¿¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¡¢¡ÖAI³×Ì¿¡×¤ÎÇÈ¤¬À¤³¦¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï²®¸¶Ä«Èô»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥É¥Ð¥¤¤ÎÂçÉÙ¹ë¤Î¿·¤·¤¤½¬´· À¤³¦°ì¤ä¤µ¤·¤¤AI¤Ç¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¡Ù¡ÊÁí¹çË¡Îá½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
AI¤¬³Êº¹¤ò¹¤²¤ë¡Ä¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÉÏ¤·¤¤¿Í¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥ï¥±
Ì¤Íè³Ø¼Ô¥¢¥ë¥Ó¥ó¡¦¥È¥Õ¥é¡¼¤¬Äó¾§¤·¤¿¡ÖÇÈ¡×¤ÎÍýÏÀ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÀ¶È³×Ì¿¤òÂè°ì¤ÎÇÈ¡¢»º¶È³×Ì¿¤òÂèÆó¤ÎÇÈ¡¢¾ðÊó³×Ì¿¤òÂè»°¤ÎÇÈ¤È¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ò¡ÖµðÂç¤Ê¤¦¤Í¤ê¡×¤Ë¤¿¤È¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂè»Í¤ÎÇÈ¡×¡¢AI³×Ì¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎAI³×Ì¿¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤Ç¡¢¿Í¤â´ë¶È¤â¹ñ¤â¡¢Ë¤«¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÉÏº¤¤ËÄÀ¤à¤Î¤«¡¢±¿Ì¿¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤Î´ë¶È¤ÏAI¤òÅ°ÄìÅª¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿¤òÉð´ï¤Ë°µÅÝÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸úÎ¨²½¤·¡¢¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¡¢Íø±×¤ò²¿ÇÜ¤Ë¤âËÄ¤é¤Þ¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢AI³èÍÑ¤òÈò¤±¤¿´ë¶È¤Ï¼¡¡¹¤È»Ô¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´ë¶È¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸Ä¿Í¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¹â¤¤À®²Ì¤ò½Ð¤·¡¢Éâ¤¤¤¿»þ´Ö¤ò¤µ¤é¤Ë¼ýÆþ¸»¤Å¤¯¤ê¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÈò¤±¤¿¿Í¤Ï¡¢Ã±½ãºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ìÂ³¤±ÄãÃ±²Á¤Î»Å»ö¤·¤«»Ä¤é¤º¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÉÏ¤·¤¤¿Í¡×¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹ÔÆ°¤Îº¹¡×¤¬Ì¤Íè¤ò·è¤á¤ë»þÂå¤ËÆÍÆþ
¤³¤Î³Êº¹¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤Îº¹¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¾ðÊó¤Îº¹¡×¡Ö¥Ä¡¼¥ë¤Îº¹¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÉÏ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£AI¤È¤¤¤¦ÇÈ¤Ë¾è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î°ìÅÀ¤À¤±¤Ç¿ÍÀ¸¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Î»öÌ³°÷A¤µ¤ó¤Ï¡¢ËèÆü8»þ´Ö¤«¤±¤ÆÀÁµá½ñ¤ò½èÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬AI²ñ·×¥½¥Õ¥È¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤½¤Î»Å»ö¤Ï¿ô½½Ê¬¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÃ²¤¤Ê¤¬¤é¿¦¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿B¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä´¤Ù¤â¤Î¤ä¼èºà¤Ê¤É¤Ë¼ê¤òÈ´¤«¤ºµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢Å°Ìë¤·¤Ê¤¬¤éÇ¼´ü¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Æ±¤¸¼Á¤Îµ»ö¤ò3ÇÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Å»ö¤ò°ìµ¤¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£B¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅñÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬AI»þÂå¤Î»Ä¹ó¤Ê¸½¼Â¤Ç¤¹¡£AI¤Ï°ìÉô¤ÎÅ·ºÍ¤äÂç´ë¶È¤À¤±¤ÎÉð´ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»È¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ÎÁªÂò¤À¤±¤Ç³Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿¨¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÝ¤¤¤«¤éÈò¤±¤ë¡×¤³¤Î3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¤Íè¤ÏÀÅ¤«¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥Õ¥é¡¼¤¬Í½Â¬¤·¤¿IT³×Ì¿¤ÎÀè¡¢¡ÖÂè»Í¤ÎÇÈ¡×¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ë¿Í¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¿Í¤ÏÂ¸µ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¡¢¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï³Êº¹¤ÎÄì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅØÎÏ¤äºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹ÔÆ°¤Îº¹¡×¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò·è¤á¤ë»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤òÆÉ¤ß²ò¤¡¢Ì¤Íè¤òÍ½Â¬¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëAI¤ÈÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤ëÌ¤Íè¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
²®¸¶Ä«Èô
AI¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¿AI¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼