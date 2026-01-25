“キスシーンNG”父と約束してたけど…出口夏希「しちゃいましたね」
女優の出口夏希（24歳）が、1月24日に放送されたバラエティ番組「王様のブランチ」（TBS系）に出演。女優デビューするにあたり、父親から「キスシーンは絶対ダメ」とクギを刺されていたが、「しちゃいましたね」と語った。
出口は今回、「王様のブランチ」の人気コーナー「買い物の達人」に、女優・南沙良と共に出演。16歳のときに東京・渋谷の宮益坂でスカウトされ、雑誌「Seventeen」のオーディションでグランプリを獲得、その翌年、2019年にドラマで俳優デビューを果たしたと、これまでの輝かしい経歴が紹介される。
そんな出口は女優デビューをするにあたり、父親とした約束があるそうで、「キスシーン（笑）。キスシーン…あんまりお父さんが…ねぇ…ちょっと。お父さんなんで（笑）」とコメント。
出口の父からは「キスシーンは絶対にダメだ！」と言われたそうだが、「これは今も守っているんですか？」との質問に、出口は「いや…しちゃいましたね」と話し、「お父さんには言わずに。（作品が）出たときに、『見て！キスシーン！』って見せました。『見て！チューしてる！』」と自ら見せたそうだが、父は「見てもくれなかった。怒られもしなかったんですけど、たぶんお仕事を理解してくれていて。そっぽ向いて、お菓子食べてました（笑）。そのときのお父さんがいまだに（記憶に）鮮明に残っていて。かわいかったですね」と語った。
