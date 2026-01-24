この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元バンドマンが警鐘「逮捕される人も多い」…解散後に悲惨な末路を辿るメンバーと成功するメンバーの“残酷な現実”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド「juJoe」で活動する平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「バンド解散後の悲惨な末路がヤバすぎた」と題した動画を公開。バンドを辞めた後のメンバーたちが、担当パートごとにどのようなキャリアを歩む傾向にあるのか、その光と影を自身の経験を交えながら語った。

動画の冒頭で平井氏は、バンド解散後の進路はパートごとにはっきりとした傾向があると切り出した。まずボーカルについては、「作家業が多い」と指摘。楽曲提供によって収入を得る道筋があるものの、実際に「2曲40万」という高額な案件がクライアント側の事情で頓挫した自身の経験を明かした。その一方で、「思想が行き切りすぎて反社会的な方向行く」人もおり、「逮捕される人も多い」と衝撃的な実態にも言及した。

次にギタリストは、WebデザイナーなどのIT職や、個人で才能あるボーカルを見つけてプロデューサー的な活動を始める人が多いという。平井氏は、YOASOBIのAyase氏が元々はハードコアバンドのギタリストだった例を挙げ、このパターンが少なくないと述べた。一方、リズム隊であるドラマーは、「桁違いにデカい会社を作る時がある」と語り、ZOZO創業者である前澤友作氏も元ドラマーであったことに触れた。ドラマーはステージ後方から全体を俯瞰している性質上、経営者としての資質があるのではないかと分析した。

ベーシストについては、「マッチングアプリで大活躍する」と意外なキャリアを提示。人付き合いがうまく、堅実にサラリーマンとして成功するイメージがあるという。また、悲惨な末路を辿るパターンとして、結婚を機にバンドを辞めた人が、後に「お前のために辞めてやった」と恩着せがましい態度になり、家庭関係が破綻するケースを紹介。中には「家庭から飛ぶっていう（逃走する）」人もいると語った。

最後に平井氏は、解散を考えているバンドマンに対し、「まずはお金を稼ぐこと」の重要性を説いた。バンドマンは「金より夢」という考えに陥りがちだが、まずは「月収を3倍にしたい」といった目標を立て、経済的な基盤を築くべきだと主張。「お金から目を背けずしっかり向き合う」ことで、泥棒などの犯罪に手を染めることもなくなると提言し、動画を締めくくった。