高市積極財政の不確実性もあって、長期金利の指標である新発10年物国債利回りは1月20日には一時、2.380％まで上昇し、約27年ぶりの高水準だ。

だが一方で、円ドルレートは年明けも円安が進み、直近では158円台になっている。

前回本コラム『長期金利は約27年ぶり「2.1％台」に上昇、“金融抑圧”を阻止する防波堤になるか』（2026年1月15日付）では、名目金利が政策的に低く抑えられる一方で、インフレ率が上回ると、「金融抑圧」（Financial Repression）の状況になり、国債などの政府債務の実質的な負担が軽減される一方で、家計や民間部門から、増税のような明示的な手段でなく、わかりにくい形で政府へ資金が移転し、財政肥大化につながりやすいことを指摘した。

だが財政危機懸念などによるタームプレミアムの上昇が長期金利上昇という形で実現するなら、それによって金融抑圧の条件（長期金利をあるべき水準より低位に保つこと）が満たされないことになるので、金融抑圧は成立しにくいだろうと述べた。

2022年にイギリスで生じたトラス・ショックの場合には、金利が急上昇したので、確かに金融抑圧にはならなかった。

しかし、どんな場合でもこうなるとは限らない。日本では異なる結果になる可能性がある。

いまの円安加速は、インフレや名目の税収増といった形で、金融抑圧と似た結果をもたらしている可能性が強い。

