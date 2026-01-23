¥¹¥Ð¥ë¤ÎºÇ¿··¿¡Ö¡È4WD¡É¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¹âÀÇ½¡Ö¥Ü¥¯¥µ¡¼¥¿¡¼¥Ü¡×¡ßÁ´Ä¹4.7mµé¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥¤¥µ¥¤¥º¡×¡ª ¥Ç¥Ó¥å¡¼6Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ï¥´¥ó¡Ö¥ì¥ô¥©¡¼¥°¡×ÈÎÇäÅ¹¤ÎÈ¿¶Á¤Ï
¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¥¹¥Ð¥ë¡Ö¥ì¥ô¥©¡¼¥°¡×¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï
¡¡¹ñ»º¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢º£¤äµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¥¹¥Ð¥ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ï¥´¥ó¡Ö¥ì¥ô¥©¡¼¥°¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤ËÂÐ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤¬¥¹¥Ð¥ë¤ÎºÇ¿··¿¡Ö¡È4WD¡É¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª
¡¡ºÇ¿·¤ÎÇ¼´ü¤ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¥¹¥Ð¥ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½éÂå¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2013Ç¯11·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè43²ó¡ÖÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼2013¡×¤Ë¡¢»²¹Í½ÐÉÊ¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢È¯Çä¤Ï2014Ç¯6·î¤«¤é¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¥¹¥Ð¥ë¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¡Ö¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤È¤¤¤¦¥¯¥ë¥Þ¤ò½êÍ¤¹¤ë±Ù¤Ó¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¾¦ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡Ö³×¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ä¥¢¥é¡¼¡×¤ò·Ç¤²¡¢Áö¤ëÌû¤·¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤È¡¢¹â¤¤µ¡Ç½À¤È¡¢Ä¹µ÷Î¥¤òµ¤»ý¤è¤¯²÷Å¬¤ËÁö¤ë¡Ö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥Ð¥ëÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¡Ö¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Î2¤Ä¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÁÃÍ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤Ù¤¯³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÂå¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¿·³«È¯¤Î1.6¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Ê®¥¿¡¼¥Ü¤È2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Ê®¥¿¡¼¥Ü¤È¤¤¤¦¡¢2¼ïÎà¤Î¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¡¦Ä¾Ê®¥¿¡¼¥Ü¡ÈDIT¡É¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡À¤Âå·¿¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡Êver.3¡ËÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ½¾Íè¤Î¡Ö¥ì¥¬¥·¥£¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥ï¥´¥ó¡×¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é7Ç¯¸å¤Î2020Ç¯10·î¡¢¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ï2ÂåÌÜ¤Ø¤È¿Ê²½¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡360ÅÙ¥»¥ó¥·¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡Ö¿·À¤Âå¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡×¤òÁ´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤¿¤Û¤«¡¢3D¹âÀºÅÙÃÏ¿Þ¥Ç¡¼¥¿¤ª¤è¤ÓGPS¤ä½àÅ·Äº±ÒÀ±¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÅÙ±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥ÈX¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤ò¥¹¥Ð¥ë¤Ç½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ð¥ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ß¥Õ¥ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áö¤ê¤Î¼Á´¶¤âÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖBOLDER¡×¤ò¡¢Æ±¼Ö¤ÎÎÌ»º¼Ö¤Ç½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¿·³«È¯¤Î1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Ê®¡ÈDIT¡É¥¿¡¼¥Ü¡ÊºÇ¹â½ÐÎÏ177ÇÏÎÏ¡¿ºÇÂç¥È¥ë¥¯30.6Nm¡Ë¤È¡¢2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Ê®¥¿¡¼¥Ü¡ÊºÇ¹â½ÐÎÏ275ÇÏÎÏ¡¿ºÇÂç¥È¥ë¥¯38.2Nm¡Ë¤È¤¤¤¦2¼ïÎà¤Î¿åÊ¿ÂÐ¸þÄ¾Ê®¥¿¡¼¥Ü¡ÈDIT¡É¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î2¼ïÎà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4755mm¡ßÁ´Éý1795mm¡ßÁ´¹â1500mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2670mm¤È¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯1·î¸½ºß¤Î¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢363Ëü±ß¤«¤é536Ëü8000±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é6Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿2ÂåÌÜ¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ12·î²¼½Ü¤Ë¼óÅÔ·÷¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ð¥ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼óÅÔ·÷¤Î¥¹¥Ð¥ëAÅ¹¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¡Ø¥¹¥Ð¥ë¤«¤é¥¹¥Ð¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ç¡¢½éÂå¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢2ÂåÌÜ¤Ç¤¢¤ë¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¾è¤ê´¹¤¨¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Âæ¿ô¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÇä¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´Ç¼¼Ö¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤ª¤è¤½2¤«·îÁ°¸å¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡ÊÌ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Î¥¹¥Ð¥ë¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤âÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¿·¼Ö¤Î¤´Ç¼´ü¤¬±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2¤«·îÁ°¸å¤Ç¤¹¡£¡Ø2¤«·îÁ°¸å¤ÇÇ¼¼Ö¤Ç¤¤ë¤Î¡Ù¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÉôÉÊ¤Î¶¡µë¼¡Âè¤ÇÇ¼´ü¤¬Á°¸å¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ø¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼õÃíÄä»ß¤äÄ¹´ü¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¡¼¥À¡¼¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¼´ü¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÏ¯Êó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£