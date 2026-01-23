この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンドJUJOEの平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「編集で誤魔化してる？“プロのレコーディング”の残酷な真実」と題した動画を公開。レコーディングの際に自分の演奏が下手だと気づいてしまった人に向けて、手っ取り早く上手く聴かせるためのプロの技術を明かした。

平井氏は、レコーディングをすると、スタジオでの練習時には気づかなかった演奏の粗が目立つことは「あるあるだ」と語る。これは、テレビの画質が向上し、俳優の毛穴まで見えるようになった現象に似ていると指摘。音質が良くなったことで、ギターの音の途切れや鳴っていない音など、細かなミスが露呈してしまうのだという。

しかし、プロの現場ではそうしたミスを修正する「エディット」という技術が存在すると平井氏は明かす。例えば、ドラムで抜けてしまったスネアの音を別の箇所からコピー＆ペーストしたり、ギターのタイミングのズレを波形ごと動かして修正したりすることが可能だ。さらに、ボーカルのピッチ（音程）が外れた場合でも、専用ソフトで正しい音程に「書く」ことで修正できるという。音の長さを変えることすら可能で、まるで化粧のように演奏を整えることができるのだ。

とはいえ、編集技術に頼るだけでなく、演奏者自身ができる工夫もある。一つは「曲を自分たちが思っているよりも簡単にする」こと。演奏難易度が高いフレーズはミスが起きやすいため、あえて休符の多いシンプルなリフにすることで、編集しやすくミスも目立たなくできると語った。

もう一つの実践的なコツは「立って弾く」ことだ。平井氏によれば、座って演奏すると体が固定されてしまいリズムが取りにくくなるが、立って演奏することで自然な体重移動が生まれ、体の中にリズムが入りやすくなるという。「立って弾くと上手く弾ける」と、誰でもすぐに試せる上達法を伝授した。

レコーディングにおける編集は、今や当たり前の技術となっている。しかし、それに頼りすぎるのではなく、「立って演奏する」といった身体的なアプローチで根本的な演奏技術を向上させることが、より良い音源制作への近道なのかもしれない。まずは楽器を持って立ってみることから試してみてはいかがだろうか。

