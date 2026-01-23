「なに、このかっこよさ」「金髪最高すぎる」日本代表アタッカーの“イメチェン”にファン歓喜！「やっぱり短髪！」「めちゃくちゃ似合ってるー」
ヘンクに所属する伊東純也の“イメチェン”が反響を呼んでいる
クラブの公式SNSが１月22日、日本代表アタッカーが練習する様子を収めた４枚の写真を公開した。
ファンが注目したのは、散髪し、黒髪から金髪を染めたヘアスタイルだ。コメント欄には、次のような声が寄せられた。
「久々に金髪のJ」
「めちゃくちゃ似合ってるー」
「かわいい純也選手」
「スッキリ爽やか青年、純也くん」
「なに、このかっこよさ。またわかくなってますね」
「短髪最高」
「短髪で金髪の純也君やっぱりかっこいい」
「髪型また変わりましたね。純也さんステキです」
「やっぱり短髪！！！！かっこかわいい」
「お似合いですー」
「純也の金髪最高すぎる」
短髪＆金髪復活がファンを喜ばせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】反響を呼んだ伊東純也のイメチェン
クラブの公式SNSが１月22日、日本代表アタッカーが練習する様子を収めた４枚の写真を公開した。
ファンが注目したのは、散髪し、黒髪から金髪を染めたヘアスタイルだ。コメント欄には、次のような声が寄せられた。
「久々に金髪のJ」
「めちゃくちゃ似合ってるー」
「かわいい純也選手」
「スッキリ爽やか青年、純也くん」
「なに、このかっこよさ。またわかくなってますね」
「短髪最高」
「短髪で金髪の純也君やっぱりかっこいい」
「髪型また変わりましたね。純也さんステキです」
「やっぱり短髪！！！！かっこかわいい」
「お似合いですー」
「純也の金髪最高すぎる」
短髪＆金髪復活がファンを喜ばせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】反響を呼んだ伊東純也のイメチェン