この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、「【カス】3年目営業マン、サボりに慣れすぎてめちゃくちゃしてしまう…【視聴者凸】」と題した動画を公開。社会人3年目だという営業職の男性が登場し、仕事のストレスから覚えたという衝撃的なサボりの実態を赤裸々に語った。



動画に登場したのは、23卒で機械の営業をしているという男性。担当エリアが広く、他県への長距離移動が多いという。時間の裁量が効く営業職の特性を逆手にとり、「各地の風俗に行ってしまうサボりを覚えてしまった」と衝撃の告白から相談は始まった。



男性の部署は「バリバリ忙しい」そうで、月には「何百万、何千万っていうレベル」の厳しいノルマが課せられているという。そのノルマを達成できないストレスから現実逃避するようにサボってしまうと自己分析する。彼は「このままで大丈夫かな」と悩みを口にするものの、その口調はどこか楽しげだ。



サボりの内容は具体的で、「200分コース」を選択するも「5ストロークで果てる」とあっけない結末を迎えることが多いと明かす。行為が終わった後は虚無感に襲われ、「うわ〜ってなって、もう一刻も早く帰りたい」という気持ちになるという。残った時間は女性と「身の上話」をして過ごしているそうだ。このサボりには月に4〜5回、金額にして10万円以上を費やしている計算になるという。



驚くべきことに、男性は将来の目標として「警察官になりたい」と語り、すでに転職フェアに参加し参考書まで購入したと報告。厳しい現実から生まれたユニークすぎるサボり癖と、その裏腹な将来の夢を語る、なんとも人間味あふれる相談となっている。