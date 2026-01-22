「ポケモンZA」きのみを複数個まとめて購入できるように。更新データ（Ver.2.0.1）が配信開始
ポケモンは1月22日、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用アクションRPG「Pokemon LEGENDS Z-A」において、更新データ（Ver.2.0.1）の配信を開始した。
今回の更新データでは「きのみの売店」できのみをまとめて複数個購入できるようになったほか、追加コンテンツ「M次元ラッシュ」のストーリーを開始したあと「ヌーヴォカフェ３号店」の店員からきのみを購入できるようになった。また、所持できるメガカケラの上限が9,999へと変更されている。
また「M次元ラッシュ」で確認されていたいくつかの不具合を修正。特定の異次元において、ポケモンが技を出す際に対象以外の方向に向かってしまう不具合、天候が晴れから変化しなくなる不具合などが修正されている。
□「『Pokemon LEGENDS Z-A』更新データ（Ver.2.0.1）配信のお知らせ」のページ
