【Pokemon LEGENDS Z-A：更新データ（Ver.2.0.1）】 1月22日 配信開始

ポケモンは1月22日、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用アクションRPG「Pokemon LEGENDS Z-A」において、更新データ（Ver.2.0.1）の配信を開始した。

今回の更新データでは「きのみの売店」できのみをまとめて複数個購入できるようになったほか、追加コンテンツ「M次元ラッシュ」のストーリーを開始したあと「ヌーヴォカフェ３号店」の店員からきのみを購入できるようになった。また、所持できるメガカケラの上限が9,999へと変更されている。

また「M次元ラッシュ」で確認されていたいくつかの不具合を修正。特定の異次元において、ポケモンが技を出す際に対象以外の方向に向かってしまう不具合、天候が晴れから変化しなくなる不具合などが修正されている。

