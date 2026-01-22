¡Ú¥×¥í¥ì¥¹¡Û½éÂÐÌÌ¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤ÎÉ½¾ð¤ËÆ£¸¶´îÌÀ¤Ï¡Ö¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡× ÆþÌç¤«¤é¤ï¤º¤«10Æü¸å¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÏÆÍÁ³Ë¬¤ì¤¿
´ØÀáµ»¤Îµ´¡¡Æ£¸¶´îÌÀ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¡Ê£³¡Ë
¡ÊÏ¢ºÜ£²¡§Æ£¸¶´îÌÀ¤¬ÌÀ¤«¤¹¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¤·¤¿ÍýÍ³¡¡¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï²ñ¼Ò°÷¤ä¥³¥Ã¥¯¡¢ÎäÅà¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¤â·Ð¸³¡ä¡ä¡Ë
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Æ£¸¶´îÌÀ¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢23ºÐ¤Ç´úÍÈ¤²´Ö¤â¤Ê¤¤¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¡¢Æ»¾ì¤Ç´ØÀáµ»¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ºÇ¶¯ÅÁÀâ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ£¸¶¤¬·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÏ¢ºÜ¤ÎÂè£³²ó¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤È¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
³¤´ß¤òÁö¤ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡Êº¸¡Ë¤ÈÆ£¸¶´îÌÀ¡¡photo by Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä/¥¢¥Õ¥í
¡¡Æ£¸¶¤Ï²£ÉÍ¤ÎÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¶â»ÒÉðÍº¤¬¼çºË¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥¸¥à¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤¬±ï¤Ç¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÎÆþÌç¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡»þ¤Ï¡¢1972Ç¯11·î£²Æü¤ÎÌÚÍËÆü¡£Á°Ç¯12·î¤Ë´´Éô¤È¤ÎÂÐÎ©¤ÇÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤¬¡¢£³·î£¶Æü¤ËÂçÅÄ¶èÂÎ°é´Û¡Ê¸½¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤Ç¿·ÆüËÜ¤ò´úÍÈ¤²¤·¤Æ¤«¤é£¸¥«·î¤ò·Þ¤¨¤ëº¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÄÂÎ¤Î·Ð±Ä¤ÏÉ¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÆ£¸¶¤Ï¶â»Ò¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¡¢¹Á¶èÆîÀÄ»³¤Ë¤¢¤Ã¤¿Åö»þ¤Î»öÌ³½ê¤òË¬¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤È½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤¹¤ë¡£
¡Ö¶â»Ò¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥ª¥¤¡ª¡¡Æ£¸¶¡¢¹Ô¤¯¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¿·ÆüËÜ¤Î»öÌ³½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡£±þÀÜ¼¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¿¤éÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤Ê¡£º£¤Ç¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤è¡£¥³¡¼¥ë¥Æ¥óÀ¸ÃÏ¤Î¥º¥Ü¥ó¤ËÃã¿§¤Î¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¿¤Ê¤¡......ÇØ¤¬¹â¤¯¤Æ¸ªÉý¤¬¹¤¯¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥é¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¯¤Æ¡Ø¤¹¤²¤§¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡¥È¥Ã¥×¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤Û¤É¤Î¥ª¡¼¥é¤Ë¡¢23ºÐ¤ÎÆ£¸¶¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢º£¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÃöÌÚ¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¶â»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤³¤¤¤Ä¤À¤è¡Ù¤È²¶¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ê¡£Â³¤±¤Æ¡Ø¤ªÁ°¤Î¼ã¤¤º¢¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë·ù¤Ê´é¤·¤¿¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤Î´é¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ë¡×
¡¡ÃöÌÚ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢Æ£¸¶¤Ï¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÂçÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ï¡Ø¥¯¥½¡ª¡¡¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Ê¡£¡Ø¤è¡¼¤·¡¢º£¤Ë¸«¤Æ¤í¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÃöÌÚ¤ò¤¤¤Ä¤«¿¶¤ê¸þ¤«¤»¤ë¡¢¸«ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¡¢Æ£¸¶¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¤¤¤¤Ê¤êÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡Û
¡¡ÃöÌÚ¤È¤ÎÂÐÌÌ¤ò½ª¤¨¤¿Æ£¸¶¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÀ¤ÅÄÃ«¶èÌîÌÓ¤Î¹ç½É½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£¿·ÆüËÜ¤Î¹ç½É½ê¤Ï¡¢ÃöÌÚ¤¬¼«Âð¤ò²òÂÎ¤·¤ÆÆ»¾ì¤È¤È¤â¤Ëºî¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¸½ºß¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¹ç½É½ê¤Ë¤Ï¡¢Æ£ÇÈÃ¤Ì¦¡Ê¸½¡¦Ã¤¼¤¡Ë¡¢¹ÓÀî¿¿¡Ê¸å¤Î¥É¥ó¹ÓÀî¡Ë¡¢¾®ÎÓË®¾¼¤é¤¬¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¹ç½É½ê¤¬¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤«¤Ã¤Æ¡©¡¡¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢±î»³¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¡¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¤¥Á¥¤¥ÁÏÃ¤¹¤È¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê......¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤Ê¡×
¡¡¿¿¤ÃÀè¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¹ÓÀî¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ÓÀî¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢ÎÀÄ¹¤Ç¤Ê¡£¤¿¤À¡¢²¶¤Ï´é¤âÌ¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Æ»¾ì¤Î´ÉÍý¿Í¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤ÏÂÎ¤¬¶ÚÆù¥â¥ê¥â¥ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¥×¥í¥ì¥¹Æ»¾ì¤Ï¡¢´ÉÍý¿Í¤µ¤ó¤âÂÎ¤Ï¥´¥Ã¥Ä¥¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡£¤½¤ì¤È¡Ø´ÉÍý¿Í¤Ë¤·¤Æ¤ÏÂÖÅÙ¤¬¥Ç¥«¥¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¹ÓÀî¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍè¤¤¡×¤ÈÆ£¸¶¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ç½É½ê¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÆ»¾ì¡£¤Î¤Á¤ËÆ»¾ì¤ÇÂ¿¤¯¤Î¸åÇÚ¤ò°é¤Æ¡¢ÅÁÀâ¤òÃÛ¤¤¤¿Æ£¸¶¤¬¿·ÆüËÜ¤ÎÆ»¾ì¤Ë½é¤á¤ÆÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ò¤ä¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ò¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¡£¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê140¥¥í¤¯¤é¤¤»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¼ã¼ê¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢¡Ø¤³¤¤¤Ä¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÀµ·î¤Ë£²¿Í¡¢¤ä¤á¤Æ¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ß¡¢¶â»Ò¤Î¥¸¥à¤Ç¿²µ»¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£¸¶¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡¢Îý½¬À¸¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÎ³Ê¤â¡¢¿ÈÄ¹¤Ï180cm¤òÄ¶¤¨¡¢ÂÎ½Å¤â98kg¤ÈÆ²¡¹¤·¤¿ÆùÂÎ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Îà¤Þ¤ì¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡¢ÆþÌç¤«¤é¤ï¤º¤«10Æü¸å¤Î11·î12Æü¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤ëÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¡ÖºäÅÄ²ñ´Û¡×Âç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£ÆþÌç¤«¤é10Æü¸å¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¤ª¤½¤é¤¯ÃÄÂÎ¤ÎºÇÂ®µÏ¿¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Î½ä¶È¤Ë½Ð¤¿ºÇ½é¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£ÇòÉÍ¤ÎÎ¹´Û¤ËÆþ¤Ã¤Æ»³ËÜ¾®Å´¤µ¤ó¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿»þ¡¢¡Øº£Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ø¤¨¤Ã¡©¡Ù¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤è¡×¡Ú½é¤á¤Æ¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤«¤é¸«¤¿·Ê¿§¡Û
¡¡ÆþÌç10Æü¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢´úÍÈ¤²´Ö¤â¤Ê¤¤¿·ÆüËÜ¤ÏÁª¼ê¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÅöÁ³¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÆ£¸¶¤ÏÇË³Ê¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÍÑ¤Î¥¿¥¤¥Ä¤È¥ê¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Ï¡¢ÆþÌçÁ°¤Ë¶â»Ò¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶â»Ò¤µ¤ó¤Î¥¸¥à¤Ë¥ê¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Î¶È¼Ô¤¬½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ëºî¤Ã¤¿¤ó¤À¡£·¤¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï28.5¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤Î¤Á¤ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤«¤é·¤¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥¿¥ê¡¼¤À¤è¡×
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁê¼ê¤ÏÆ£ÇÈ¤À¤Ã¤¿¡£Æ£ÇÈ¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¸å¤Î1970Ç¯£¶·î¤ËÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¡£ÃöÌÚ¤ÎÉÕ¤¿Í¤òÌ³¤á¡¢»Õ¾¢¤¬ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤ë¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢´úÍÈ¤²¤«¤é¿·ÆüËÜ¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤ÏÆ£¸¶¤¬£´ºÐ¾å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÀèÇÚ¤ÎÆ£ÇÈ¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»î¹çÁ°¤Ï¡¢¤¿¤À¡Ø¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¤¿¤À¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë½é¤á¤Æ¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Ê¡£¥é¥¤¥È¤Î¸÷¤¬¤ä¤¿¤éÇ®¤«¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤«¤é£µ¡¢£¶Ê¬¤ÇÂ©¤¬¾å¤¬¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Ã¤Á¤Ï¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¥¹¥¿¥ß¥ÊÀÚ¤ì¡£²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¤ó¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤Í¤§¤è¡×
¡¡·ë²Ì¤Ï¡¢11Ê¬33ÉÃ¤ËµÕÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Éé¤±¤Æ¤âÊÌ¤Ë²¿¤È¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤í¡©¡¡Âè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢Éé¤±¤Æ²ù¤·¤¤¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤è¡×
¡¡´úÍÈ¤²£±Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢ÎÏÆ»»³Ë´¤¸å¤ÎÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿ËÅÐ¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÅÐ¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£
¡Ö»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¹µ¼¼¤ËÌá¤Ã¤¿¤é¡¢ËÅÐ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ªÁ°¡¢½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¡©¡¡¹ñºÝ¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤«¤É¤Ã¤«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ê¡£²¶¤¬¡Ø½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢¡Ø±³¤Ä¤±¡ª¡¡¤É¤³¤«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¡©¡Ù¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤·¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¡Ø¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¤Û¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£
¡¡ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡©¡¡¤Ê¤ó¤â¤Ê¤·¡£È¿±þ¤Ê¤·¤À¤è¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥¿¡¼¤Ç¼ÒÄ¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¼ê¤Ê¤ó¤«´ãÃæ¤Ë¤Í¤§¤è¡×
¡¡ÆþÌç¤«¤é¤ï¤º¤«10Æü¸å¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò½ª¤¨¡¢Æ£¸¶¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¤Ä¤Å¤¯
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Æ£¸¶´îÌÀ¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¡¦¤è¤·¤¢¤¡Ë
1949Ç¯4·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ä¼ê¸©½Ð¿È¡£1972Ç¯11·î£²Æü¤Ë23ºÐ¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¤·¡¢¤½¤Î10Æü¸å¤ËÆ£ÇÈÃ¤Ì¦Àï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë·¹ÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö´ØÀáµ»¤Îµ´¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£1991Ç¯¤Ë¤ÏÆ£¸¶ÁÈ¤ò´úÍÈ¤²¡£¸½ºß¤â¸½Ìò¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢À¼Í¥¤Ê¤É¤Ç¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ«·Ý¡¢ËßºÏ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤ÉÆÃµ»¤âÂ¿ºÌ¡£