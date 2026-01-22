「歴史的かつ超多忙」な井上尚弥にWBCも脱帽 モンスターの快挙に冷めぬ余韻「負ける姿が想像つかない」
井上は2026年もファンを楽しませてくれるだろう(C)Getty Images
世界ボクシング評議会（WBC）が現地時間1月20日、「WBC Best of 2025」の受賞者を発表。男子最優秀選手賞では、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が選出された。
【動画】繰り出されるボディショット！井上尚弥の“音”に着目
井上は2025年、世界各地で4試合のタイトルマッチを行い、4度防衛を果たしている。1月、東京でのキム・イェジュン（韓国）戦、5月の米国・ラスベガスでのラモン・カルデナス（米国）戦と、それぞれでKO勝利を収めた。9月には東京でムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）を迎え撃ち、圧倒的な差での判定勝ち。12月のサウジアラビア・リヤドでのアラン・ピカソ（メキシコ）戦も、判定で防衛に成功している。
年間4試合のリングに上り、チャンピオンに相応しい戦いを繰り広げた井上。『WBC』公式サイトでは、選出の理由として以下の様な評価を綴っている。
「日本の『モンスター』は、歴史的かつ超多忙な2025年を過ごした。絶対王者の地位を維持しただけでなく、年間4度もリングに上がった。現在のトップ王者としては驚異的な試合数だ。その圧倒的な支配力と技術により、パウンド・フォー・パウンドのランキング最上位に確固として君臨し続けている」
井上の受賞は2022、23年に次いで2年ぶり3度目。また今回、年間最優秀トレーナーには、井上とWBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）の父である、井上真吾トレーナーが選ばれた。
井上のWBC年間最優秀賞選出の快挙に、日本のボクシングファンも大きな盛り上がりをみせている。SNS上では、「井上尚弥、最優秀選手賞かぁ、すっげ」「また新たな偉業を達成！！」「統一王者で4度も防衛したらそりゃ年間最優秀獲りますね」「井上尚弥は負ける姿が想像つかない」といった投稿が並んだ。
2025年の激闘を戦い抜いた井上は、2026年も統一王者としてファンの期待に応えてくれるはずだ。5月には東京ドームでの試合も予定されており、その先には階級変更のプランも見据えている。“モンスター”はこの1年も、ファイターとしての強さをさらに磨く日々を送ることになりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]