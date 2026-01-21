¸µ¡ÖME:I¡×²ÃÆ£¿´ÁûÆ°¡¡²¿¤¬¿¿¼Â¤Ê¤Î¤«¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸µ¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢ÊÔ½¸Ä¹¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á¥é¥¤¥¿ー¤ÎÆÁ½ÅÎ¶ÆÁ»á¡Êhttps://x.com/tatsunoritoku¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú¡Öº®Íð¡×¡Öµ»ö¤Ïºï½ü¡×...¸µME:I²ÃÆ£¿´¤Î¹ðÈ¯¡¢²¿¤¬¿¿¼Â¤«²¿¤¬±³¤Ê¤Î¤«¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¸µ¡ÖME:I¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¦²ÃÆ£¿´¤µ¤ó¤ò½ä¤ë°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤ÈËÜ¿Í¤Î¿©¤¤°ã¤¦¼çÄ¥¤ò»þ·ÏÎó¤ÇÀ°Íý¤·¡¢²¿¤¬¿¿¼Â¤Ê¤Î¤«¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤ÇÆÁ½Å»á¤Ï¡¢¤Þ¤º²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¤ò·Ð¤Æ¡ÖME:I¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤ë¤Ê¤É½çÄ´¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯3·î¤Ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤¬¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤òÍýÍ³¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î³èÆ°µÙ»ß¤âÂ³¤¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï²ÃÆ£¤µ¤ó¤ò´Þ¤à4¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÎÆ±»þÃ¦Âà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤À¤±¤¬Â¾¤Î3¿Í¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·Á¤ÇÃ»¤¤¥³¥á¥ó¥È¤·¤«½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÆÁ½Å»á¤Ï¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÁûÆ°¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢2026Ç¯1·î14Æü¤Ë½µ´©Ê¸½Õ¤¬Êó¤¸¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÆÈÀê¹ðÇò¤À¡£µ»ö¤ÎÃæ¤Ç²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤«¤é¡ÖÉÂµ¤¤À¡×¤È±³¤ò¤Ä¤«¤ì¡¢µÙÍÜ¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¡£¡Ö°ìÅÙ¤âµÙ¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°È¯É½¤È¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤¹¤ë¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆÁ½Å»á¤Ï¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Î°åÎÅµÏ¿¤Ë¤Ï¡Ö·ò¹¯¾õÂÖ¤ÏÎÉ¹¥¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿»öÌ³½êÂ¦¤¬²ÃÆ£¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¶³¦À¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾É¸õ·²¡×¤È¤¤¤¦ÉÂÌ¾¤¬¡¢¸å¤ËÊÌ¤Î°å»Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤òµó¤²¡¢Î¾¼Ô¤Î¼çÄ¥¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡ÖÁÇ¹ÔÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë²ò¸Û¡×¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£²ÃÆ£¤µ¤óËÜ¿Í¤¬¡Ö¥ëー¥ë°ãÈ¿¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤â»öÌ³½êÂ¦¤¬ÁÇ¹ÔÉÔÎÉ¤Î»ö¼Â¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤â»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÆÁ½Å»á¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç³Î¼Â¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Ö²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÃ¦Âà¤Ï¡ÈÁÇ¹ÔÉÔÎÉ¡É¤Ë¤è¤ë¡È²ò¸Û¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖµÙÍÜÍýÍ³¤Ï¡È¶³¦À¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¾É¸õ·²¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦2ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢²¿¤¬ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¤È¤·¡¢²±Â¬¤Ç²ÃÆ£¤µ¤ó¤äME:IÂ¦¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¶ò¤«¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤ÆÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
