お笑いタレントのお見送り芸人しんいちが、２１日に更新されたテレビプロデューサー・佐久間宣行氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「佐久間宣行のＮＯＢＲＯＣＫＴＶ」に出演。ダイレクトメッセージ（ＤＭ）ナンパの手法を明かした。

しんいちは、元ＡＫＢ４８・福留光帆のイジりに、ツッコみ返すタイムアタックに挑戦。福留から「ＤＭで（ナンパに）成功したことがあるの？」と聞かれると、「あるから言ってんねん」と豪語。

具体的には「最初、スタンプ送んねん。チュッチュッチュマーク。そこからリアクションや『わーしんいちさん』って来たら、そこから会話スタートで『ご飯行きませんか？』って言うのが手法」と赤裸々に語った。

これに福留は「（自分と）ＬＩＮＥ初めて交換した時、トロフィー持った写真送ってきた」と反論。加えて「そこまで芸人である自分に誇りを持っているのに、ＬＩＮＥの名前は『Ｕ・Ｓ』なんですよ。上野晋一だから『Ｕ・Ｓ』」と暴露した。

しんいちは、その理由を「週刊誌でめちゃくちゃ撮られて、晒されるから『Ｕ・Ｓ』にしてんの！と説明し、「（以前）週刊誌に、『７股真剣交際』って出たの！」と自身の報道を振り返った。

福留に「これって本当に７（股）で済んでた？」と追及されると「実際は４を７って言った」と白状。これには福留も「盛ってたってこと？ ダサすぎるでしょ！」とドン引きだった。