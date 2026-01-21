【実録】2026年「スタバ福袋」が当たった！ 価格「8800円」と高めだけど、本当に“元は取れている”の？ 各アイテムを「価格換算」して、総額いくらになるか確認してみた
2026年スターバックスの福袋の値段は？ 当せん確率は？
2026年スターバックス福袋は、店舗での購入はできず、全て事前申し込みとなっています。
今回の申し込み期間は2025年11月4日～11月14日でした。応募者が多数の場合は抽選となり、あまりの人気さからその当せん確率は「20倍」とのうわさもあるほどです。また、福袋は送料込みの8800円（税込）の1種類のみとなっています。
福袋に入っていたものを全部紹介
公式サイトによると、福袋の中身は次のようになっています。
・トートバッグ
・福袋限定ステンレスボトル
・グッズ3点
・コーヒー豆1点
・コーヒー豆チケット1枚
・ドリンクチケット／フードトライアルチケット
今回、筆者の福袋に入っていたグッズは、サコッシュ、ハードケース、さくら柄のタンブラーでした。コーヒー豆は「パイクプレイスロースト250グラム」という種類です（図表1）。
図表1
筆者撮影
コーヒー豆チケットは、税込2000円までのコーヒー豆商品と引き換えることができるもので、ドリンクチケットは7枚、フードトライアルチケットは6枚入っていました。
ドリンクチケットは店内飲食で700円までのドリンクと引き換えができ、フードトライアルチケットは1枚につき店内飲食でフード商品100円引きのサービスが受けられます。
目玉アイテムはどれ？
2026年の目玉商品は、「タンブラー」です（図表2）。毎年福袋限定のデザインが施されたステンレスボトルは、福袋に当たった人しか手に入れることができません。
図表2
筆者撮影
2026年福袋限定タンブラーは、グレーを基調に虎や鳥といったおめでたい印象の動物に、スターバックスのコーヒーやフードが描かれているものでした。落ち着いた色味なので、普段使いに良さそうです。
また、1000個限定でグレーのラインストーンの装飾デザインのステンレスボトルもランダムに入っていたそうですが、残念ながら筆者は当たりませんでした。
ランダムに入っているグッズの中でひときわ目を引いたのが、2025年春の限定商品「SAKURA」シリーズの「コールドカップタンブラーレイヤード414ミリリットル」です。2025年の「SAKURA」シリーズはデザイン性が高いと話題になっていたので、このグッズは「アタリ」といえそうです。
各アイテムの価格換算！ 推定金額は？
8800円で販売している福袋ですが、どれくらい「お得」なのでしょうか。まず、値段が公表されているグッズとチケット類を計算してみます。
・SAKURAタンブラー…2600円
・コーヒー豆…1480円
・コーヒー豆チケット1枚…最大2000円
・ドリンクチケット…4900円
・フードトライアルチケット…600円
これだけで1万1580円なので、この4つのアイテムだけで福袋本体価格の「元」が取れています。さらに、限定グッズなど価格が公表されていないものは、販売中または過去に販売されていた似たグッズの価格を元に推測して計算してみました。
・福袋限定ステンレスボトル…4200円相当
・サコッシュ…5500円相当
・ハードケース…3000円相当
・トートバッグ…4800円相当
あくまでも推測ではありますが、筆者の概算では福袋に入っていたグッズの総額は2万9080円相当となりました。また、福袋の代金を登録済みのスターバックスカードで支払うと、146.6Starsが付与されます。
Starsとは、スターバックス独自のポイント制度で、130Starsで500円（持ち帰り価格）までのドリンクやフードなどの支払いに利用できるeTicketと交換することができます。つまり、これらの計算を元に考えると、総額で2万円以上お得な福袋といえるでしょう。
チケットの期限など、福袋の「思わぬ落とし穴」
福袋にもれなくついているお得なチケットですが、有効期限が設定されているので注意が必要です。コーヒー豆チケットの引換期限は2026年1月5日～2026年7月3日、ドリンクおよびフードトライアルチケットの使用期間は2026年1月1日～2026年6月28日です。
いずれも使用期限を過ぎてしまうと商品との交換やチケット代金の返金はできないので、期間内に有効に使うようにしましょう。
福袋がお得と感じる人は？ 来年も購入すべき？
スターバックスの福袋は、限定グッズに加えてドリンクチケットなども入っているため、推定金額を合計すると「かなりお得」と感じる内容になりやすいでしょう。また、限定アイテムは福袋ならではの楽しみでもあります。
ただし、チケットには約半年の有効期限があるので、使い切れなければお得感が下がってしまう点には気をつけましょう。来年のスターバックスの福袋に応募するか迷ったら、日頃のスターバックスの利用頻度を目安に考えるのがおすすめです。
出典
スターバックスコーヒー ジャパン 株式会社 スターバックス福袋2026
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級