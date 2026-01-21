【非情】自分の選挙のために子分を「生贄」に…旧安倍派四天王・世耕弘成のヒドすぎる「ハシゴ外し」

まるで『蜘蛛の糸』のカンダタのよう

「こら、罪人ども。この蜘蛛の糸は己（おれ）のものだぞ」

芥川龍之介の「蜘蛛の糸」に登場する主人公の犍陀多（カンダタ）は、地獄に下ろされたひと筋の蜘蛛の糸をたぐって這い上がろうとし、ふと、後ろから這い上がってきたほかの罪人たちに気づくと「下りろ、下りろ」と大声を上げる。

大声を上げたかどうかはさておき、にわかに到来した解散総選挙をめぐって、無所属から自民党復党にまた一歩近づいた世耕弘成衆院議員が、「あのカンダタのようではないか」「自分だけ助かればよいのか」と地元政界で囁かれている。

1月16日に交わした合意書で、対立関係にある二階俊博元幹事長の影響力が強い党和歌山県連（会長＝石田真敏元総務相）に「（選挙で世耕を支持する）党本部の意向を踏まえる」という文言を飲ませる一方、自らの子分・望月良男参院議員の除名処分については「承知する」という内容で手を打ったからだ。

振り返れば、保守分裂選挙となった一昨年の衆議院選挙で和歌山2区は、いわゆる不記載問題で離党した世耕氏と、同じく不記載の責任を取って政界引退した二階俊博氏の三男・伸康氏が全面対決する保守分裂選挙となった。「紀州戦争」とも呼ばれる対立だ。

紀伊水道に面した西の御坊市が地盤の二階氏と、熊野灘に面した東の新宮市が地盤の世耕氏。世耕氏は二階家の代替わりという千載一遇の好機を逃さず、徹底したどぶ板選挙と脅しまがいの地元首長らへの説得で二階派をひっくり返し、伸康氏に3万票差を付け完勝。比例復活も許さなかった。

高市政権下で世耕氏が勤しむ「自民復党運動」

敵は根絶やしにする必要があるということなのか、昨夏の参院選では、県連の公認争いで伸康氏に敗れた元有田市長の望月氏を支援。望月氏が県連との誓約書を破って出馬したのは、後ろ盾の世耕氏に促されたからだったというのは地元ではよく知られた話だ。

県連との約束を破った以上、望月氏の除名処分は規定路線だったが、勝利が確定した投開票日、世耕氏は「（望月氏と）手に手を取り合って和歌山の政治を変える」と結束を誇ってみせていた。

俊博氏と近い森山裕氏が幹事長として与党を切り回した石破政権から、その正反対の高市政権へと権力のバトンが移ると、世耕氏の「自民復党運動」が再び激しさを増した。

昨秋の総裁選においても、世耕氏は、自民党議員でもないのに、「彼女（高市早苗氏）が総裁になればすぐに私も復党するから」と言って、影響下にある参院自民党の票固めのために党外から汗を流していた。

今年に入って衆議院の解散が持ち上がると、世耕氏は地元の国会議員や地方議員らに「県内には私の支持者がたくさんいます。でも（世耕氏が出馬する）2区に候補者を立てるようなら先生を応援できなくなりますよ」と働きかけていたという。

連絡を受けた議員の1人は「“伸康を出馬させるな”という脅しですよ。党公認候補と争うかたちで選挙をやると、当選してもまた復党が遠のくから」と話した。

世耕氏がやってきた「露骨なハシゴ外し」

1月16日に交わされた冒頭の合意書は、こうした水面下の攻防の和解調停だ。高市氏に近い古屋圭司氏が選対本部長を務める党本部は、世耕支持の方針を出し、県連もこれに従った。

2区の保守分裂は回避され、現職（無所属）の世耕氏を自民党が「一致団結で応援する」（俊博氏）と決めたわけだが、復党という福音に近づいた世耕氏とは対照的に、望月氏については「除名処分を行ったことを承知する」という冷酷な結論になった。

5年後の参院選のほうに伸康氏が出馬するなら妨げない、という世耕氏が差し出したカードのようにも見える。望月氏にしてみればたまったものではなかろう。世耕氏に動かされるかたちで二階親子と戦ったのに、露骨なハシゴ外しではないか。

世耕氏が自らの子分に「この糸は己のだ。下りろ」と迫ったのは1度ではない。

紀州戦争の第1ラウンドといわれた‘22年の和歌山県知事選では、二階氏が実質的に支援した岸本周平氏（’25年に急逝）に対し、世耕氏（当時は自民党県連幹部）主導で40代の総務官僚の擁立を決め推薦を党本部に申請しながら、不利と見るや一転、取りやめた。

‘24年には不記載問題の釈明会見で「秘書に任せきりにしていた」と部下になすりつける態度が批判を浴びている。

総選挙で世耕氏が再選されれば復党はさらに近づく。あわよくば再び「和歌山県初の総理大臣」という高みを目指すのだろうか。後ろに続く者に「下りろ」と言ってのける指導者では、担ぐ者が増えはしないだろうが。

