この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#正論権太 の #正論にゅーす 日本国民のみなさんに告ぐ、高市早苗さんは、国際的に見たら、別に「右」じゃないでしょ。」と題した動画を公開。保守の論客「正論権太」というキャラクターに扮し、高市早苗氏が「右」と評される国内の風潮に対し、国際的な視点から異議を唱えた。

動画で茂木氏は、高市氏の発言が国内で「右」と見なされがちな点に触れ、「国際比較で言ったら、高市さん普通というか、どっちかっていうと抑制的でしょ」と指摘。台湾有事の際の存立危機事態への言及や、一部スタッフから出た核武装のオプション検討といった見解も、中国や北朝鮮が核を保有している国際情勢を鑑みれば、特別な主張ではないとの見方を示した。

茂木氏は、「周りよく見てくださいよ。中国だって核兵器持ってますし、北朝鮮だって核兵器持ってらっしゃいますしね」と述べ、日本の議論が国際的な常識から乖離している可能性を示唆。日本の平和国家としてのあり方は重要としつつも、国内の「右」「左」という二元論的な議論がいかに特殊な環境で行われているかを浮き彫りにした。さらに、トランプ前大統領の過激な言動を引き合いに出し、「ああいうのに比べたら、我が国の高市早苗は、もう左ですよ。リベラルですよ」と皮肉を交えて、レッテル貼りの無意味さを強調した。

最後に茂木氏は、「右とか左とかそういうことでね、人をまず決めつけるのはやめようっていうのが、正論権太が思うことでございますよ」と視聴者に呼びかけ、レッテルで思考を停止するのではなく、物事の実質を見極める重要性を訴え、テスラに乗ってにんにくマシマシのラーメンを食べると宣言して、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:08

高市早苗氏は「右」ではない
00:32

台湾有事への言及は“自衛”の範囲
00:52

核武装の議論は周辺国の状況を見れば当然
01:36

「右か左か」レッテル貼りの議論を批判

関連記事

茂木健一郎氏が断言「本当のコスパはAIと1倍速の組み合わせ」せこい時短思考に終止符を

茂木健一郎氏が断言「本当のコスパはAIと1倍速の組み合わせ」せこい時短思考に終止符を

 佐賀新聞社長・中尾清一郎氏が語るトランプ外交の“本質”「彼にとって地球はチャップリンの風船のようなもの」

佐賀新聞社長・中尾清一郎氏が語るトランプ外交の“本質”「彼にとって地球はチャップリンの風船のようなもの」

 佐賀新聞社長中尾清一郎氏「安易に右とか左とか言わないでもらいたい」レッテル貼りが思考停止を招く政治の現実

佐賀新聞社長中尾清一郎氏「安易に右とか左とか言わないでもらいたい」レッテル貼りが思考停止を招く政治の現実
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

茂木健一郎の脳の教養チャンネル_icon

茂木健一郎の脳の教養チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 10.70万人 7236 本の動画
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube