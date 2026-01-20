【アークナイツ：エンドフィールド】 1月22日 配信予定 料金：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

GRYPHLINEは1月20日、プレイステーション 5/Android/iOS/PC用3Dリアルタイム戦略RPG「アークナイツ：エンドフィールド」の事前ダウンロードを開始した。1月22日よりサービス開始予定。

本作は「アークナイツ」や「エクスアストリス」などを手がけるHypergryphの3Dリアルタイム戦略RPG。タイトルに「アークナイツ」を冠しているが、同作をプレイしていなくても楽しめる内容となっており、全世界における事前登録数は3,500万人を突破している。

本日1月20日より各プラットフォームにて事前ダウンロードを開始。筆者の環境ではPS5版が約36GB、iOS版が約24GBとなっており、データ容量が大きいため、同社は安定したインターネット環境でのダウンロードを推奨している。

PS5版は約36GB

iOS版は24GBとなっている

(C)GRYPHLINE

