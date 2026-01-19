キリンビバレッジ（東京都中野区）が、2024年に実施した「『世界のKitchenから』復活総選挙キャンペーン」で1位に選ばれた「キリン 世界のKitchenから とろとろ桃のフルーニュ」を、3月10日から数量限定で発売します。

【1〜6位】やば…懐かしすぎる… 《世界のKitchenから》復活総選挙TOP6！（結果を見る）

「『世界のKitchenから』復活総選挙キャンペーン」は、2024年10月15日〜12月16日に実施。40万票を超える投票があり、「キリン 世界のKitchenから とろとろ桃のフルーニュ」が18万9934票で1位に選ばれました。

「キリン 世界のKitchenから とろとろ桃のフルーニュ」は2008年に発売された商品。白桃とマンゴーを煮込んで甘みを引き出し、ミルクを合わせた、甘酸っぱいおいしさが好評だったとのことです。同社は、今回復活販売される商品について「とろりとした食感が楽しめるリッチな味わいです。過去発売時の味覚をベースに現在の仕様で再現しています」とコメントしています。

全国の自動販売機限定で販売。希望小売価格は220円（税抜き）です。

