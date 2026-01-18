Imgae: flukeforest

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

イヤなことがあったら、ガンガン撃ってスッキリしたいね！

machi-yaで先行セール中の「M9シューティングガン」は、本物志向のモデルガンとスマホやTVで楽しむバーチャル射撃ゲーム。ブローバック反動やマガジン交換といったギミックもあるので、没入感は抜群かも？

バーチャルとリアルをミックスした体験もユニークですが、おトクな先行セールも終了間近でしたので改めてチェックしておきましょう。

どこでもシューティングレンジになる。リアルハンドガンによる本格射撃トレーニング 【15％OFF】33,660円 詳細をチェック

部屋で楽しめる本格ハンドガン射撃

Imgae: flukeforest

「M9シューティングガン」は、ベレッタという実銃をモチーフにした本物志向のガジェットトイ。 サイズに加えて430gという重さがリアルさを演出。

もちろんギミックにも抜かりなし。引き金を引けばスライドが後退し、リロードはマガジン（弾倉）を外す必要があるなど射撃音も含めて没入感がすごいのだとか。

Imgae: flukeforest

モデルガン射撃を楽しむには、サバゲーに参加したり射撃バーに行ったりなど手間も必要。その点「M9シューティングガン」なら、部屋でサクッと楽しめるのがメリットですよ。

なおトリガーは女性や子供でも扱える調整のため、おもちゃとしてのバランスも崩れていないとのことでした。

赤外線着弾システム

Imgae: flukeforest

赤外線で着弾位置を正確に測れるのも特長のひとつ。約1.4〜4mの範囲で使えるので、自室から広いリビングでも楽しめます。

ガン本体に内蔵のチップは高機能でスマホやTVとの遅延も感じにくいのだとか。

ひとりでも、パーティーでも

Imgae: flukeforest

ゲームモードはスマホ用8種類とTV用18種類を用意。それぞれ難易度が3段階で選択でき、初心者から上級者までスキルに合わせて選択可能。

Imgae: flukeforest

「TVモード」ではAndroidスマホやiPadを使ってTVやプロジェクターにミラーリングする仕組み。

残念ながらiPhoneはOSの仕様で非対応とのことですが、家族や友人とのパーティで遊ぶと盛り上がれそうですね。

おトクな先行セールは終了間近でしたので、気になった人は早めにチェックしてみてください。

どこでもシューティングレンジになる。リアルハンドガンによる本格射撃トレーニング 【15％OFF】33,660円 詳細をチェック

＞＞ 実銃サイズのリアリティ。リビングで本格射撃が楽しめる「M9シューティングガン」

Source: machi-ya, YouTube