弾は無いけど反動やリロードがリアル。モデルガンFPSならストレス解消に撃ちまくれるぞ！
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
イヤなことがあったら、ガンガン撃ってスッキリしたいね！
machi-yaで先行セール中の「M9シューティングガン」は、本物志向のモデルガンとスマホやTVで楽しむバーチャル射撃ゲーム。ブローバック反動やマガジン交換といったギミックもあるので、没入感は抜群かも？
バーチャルとリアルをミックスした体験もユニークですが、おトクな先行セールも終了間近でしたので改めてチェックしておきましょう。
部屋で楽しめる本格ハンドガン射撃
「M9シューティングガン」は、ベレッタという実銃をモチーフにした本物志向のガジェットトイ。 サイズに加えて430gという重さがリアルさを演出。
もちろんギミックにも抜かりなし。引き金を引けばスライドが後退し、リロードはマガジン（弾倉）を外す必要があるなど射撃音も含めて没入感がすごいのだとか。
モデルガン射撃を楽しむには、サバゲーに参加したり射撃バーに行ったりなど手間も必要。その点「M9シューティングガン」なら、部屋でサクッと楽しめるのがメリットですよ。
なおトリガーは女性や子供でも扱える調整のため、おもちゃとしてのバランスも崩れていないとのことでした。
赤外線着弾システム
赤外線で着弾位置を正確に測れるのも特長のひとつ。約1.4〜4mの範囲で使えるので、自室から広いリビングでも楽しめます。
ガン本体に内蔵のチップは高機能でスマホやTVとの遅延も感じにくいのだとか。
ひとりでも、パーティーでも
ゲームモードはスマホ用8種類とTV用18種類を用意。それぞれ難易度が3段階で選択でき、初心者から上級者までスキルに合わせて選択可能。
「TVモード」ではAndroidスマホやiPadを使ってTVやプロジェクターにミラーリングする仕組み。
残念ながらiPhoneはOSの仕様で非対応とのことですが、家族や友人とのパーティで遊ぶと盛り上がれそうですね。
おトクな先行セールは終了間近でしたので、気になった人は早めにチェックしてみてください。
＞＞ 実銃サイズのリアリティ。リビングで本格射撃が楽しめる「M9シューティングガン」
