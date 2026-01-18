ブーツに飽きたら「可愛い靴」 春からも活躍する「暖かいヌードカラー」





愛嬌のある足元 「質感のあるヌードカラー」

重たいコートの足元に欲しいのは、黒にはない「軽さ」と、白よりもマイルドな「温もり」。 選ぶべきは春先まで長く寄り添ってくれる、暖かみのある色。肌に近いヌードカラーなら、ボアやファー、ベロアといった主張する素材も品よく整い落ち着きのある印象に。冬はソックスやタイツとなじませて、春は素肌とのギャップを楽しんで。※（ ）内の数字はヒールの高さで、単位はcmです（編集部調べ）。







「ふんわりとしたファー」がきわ立つミニマルな黒ソール

ベージュファースリッポン（1.8）／ペリーコ サニー（アマン） リブソックスやタイツと合わせたり、春はカットオフデニムから素足でつっかけて。甲を覆うファーのボリュームに対し、かかとが空いたデザインが抜け感として作用。







「ハンサムなハラコ」を白っぽいベージュで調和

ベージュハラコミュール（7）／ペリーコサニー（アマン） 白浮きしない、白っぽいベージュのハラコ素材は、春からもトレンチコートや白デニムと相愛。円形ヒールのモードな個性がシンプルスタイルの脱無難にもひと役。







リュクスなツヤめきを放つ「ベロア素材」

モーヴベロアバレエシューズ（0.7）／TSURU By MARIKO OIKAWA ピンクがかったような絶妙な色味。毛感のあるベロアのおかげで、甘くなりすぎず大人な表情。同色の細身リボンがさりげないアクセントとして機能。今の時期のニットパンツにも、春先のエアリーなスカートにも「浮かない甘さ」を演出。







