TVS REGZA ¥ì¥³¡¼¥À¡¼Å±Âà¤Î¥ï¥±¡½¡½ÊüÁ÷ÇÈÏ¿²èµ¡»þÂå¤Î½ªßá¤È¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î´üÂÔ¡ÚÆ»±Û°ìÏº¤Î¥«¥Ã¥È¥¨¥Ã¥¸¡Û
¡¡TVS REGZA¤¬BD¡¦HDD¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡Ê¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡Ë»Ô¾ì¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¸»º¤ò½ªÎ»¡£¸½ºß»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ®ÄÌºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢REGZA¤Î¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ï»Ô¾ì¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¡£Å±Âà¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¼çÍ×ÉôÉÊ¤ÎÄ´Ã£¾õ¶·¤ä¥ì¥³¡¼¥À¡¼»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤··èÄê¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¡×¤Ï¡¢TVS REGZA¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¤â¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤äÁ´¹ñ2400¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸·×¤¹¤ë¡¢BCN¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡¡TVS REGZA¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¥·¥§¥¢¤Ï¤³¤Î12·î¡¢¼çÍ×4¼Ò¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î2.0¡ó¤À¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢15¡óÁ°¸å¤Î¥·¥§¥¢¤Ï³ÎÊÝ¤·¡¢3°Ì¥½¥Ë¡¼¤È¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢24Ç¯°ìÇÕ¤Ç°ìÉôÀ½ÉÊ¤ÎÀ¸»º¤ò½ªÎ»¡£°Ê¹ß1·å¥·¥§¥¢¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥À¡¼»Ô¾ì¤«¤é¤Î´°Á´Å±Âà¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¤«¤é¤Î´ûÄêÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤Ï54.7¡ó¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡£¥·¥ã¡¼¥×¤¬36.1¡ó¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Î¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤«¤éOEM¶¡µë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¼Á¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯·Ï¤Î¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬¡¢»Ô¾ì¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡22Ç¯12·î¤Î¥ì¥³¡¼¥À¡¼ÈÎÇäÂæ¿ô¤ò100¤È¤¹¤ë»Ø¿ô¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î12·î¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç50.5¡£3Ç¯¤Î´Ö¤ËÈÎÇäÂæ¿ô¤¬È¾¸º¤·¤¿¡£¥á¡¼¥«¡¼ÊÌ¤ÇºÇ¤âÈÎÇäÂæ¿ô¤¬½Ì¾®¤·¤¿¤Î¤¬TVS REGZA¤Ç6.3¡£¤Ê¤ó¤È15Ê¬¤Î1¤Îµ¬ÌÏ¤Ë½Ì¾®¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÈÂ³¤¯¥·¥ã¡¼¥×¤ÏÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤¤¤º¤ì¤â»Ø¿ô¤Ï70°Ê²¼¡£3³ä°Ê¾å¤â¤ÎÂæ¿ô¸º¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÏÄ¾¶á2Ç¯´Ö¤ÎÈÎÇäÁ°Ç¯Èæ¤Ç¤ß¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¡£Á´¤Æ¤Î·î¤ÇÁ°Ç¯Èæ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡£¤³¤Î12·î¤Ç¤âÂæ¿ô¤Ç¤Ï74.9¡ó¡£¶â³Û¤Ç¤â82.0¡ó¤ÈÂçÉý¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤Û¤ÜËè·î¤³¤Î¿å½à¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤ÇÊ¿¶ÑÃ±²Á¡ÊÀÇÈ´¤¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï¾å¾º¡£2024Ç¯1·î¤Î5Ëü3500±ß¤òÄì¤Ë¡¢¤³¤Î12·î¤Ç¤Ï6Ëü2700±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë·ë²Ì¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£TVS REGZA¤ÎÅ±Âà¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì¤ÎÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬ÀäÉÔÄ´¤Ê¤Î¤«¡£ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¥Æ¥ì¥ÓËÜÂÎ¤Ø¤ÎÏ¿²èµ¡Ç½ÅëºÜ¤À¡£¸½ºßÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¡¢HDD¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ÐÈÖÁÈÏ¿²è¤¬²ÄÇ½¡£ÈÖÁÈ¤ò°ìÃ¶Ï¿²è¤·¤Æ¸å¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë»þ´Öº¹»ëÄ°¤¬ÌÜÅª¤Ê¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÈHDD¤Ç½½Ê¬¤À¡£ÊÌÅÓ¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òÇã¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ´Öº¹»ëÄ°¤Î¥Ë¡¼¥º¤µ¤¨¡¢TVer¤Ê¤É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÂåÂØ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢BD¤äDVD¤ËÈÖÁÈ¤ò¼ý¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂçÉý¤Ë¸º¾¯¡£¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥½¥Ë¡¼¼«¤é¡¢BD¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¸»º¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¼«ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Çö¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶Ï¿²è¤·¤Æ´Ñ¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æ°²è»ëÄ°¤Î·¹¸þ¤â¡¢ÊüÁ÷ÇÈ¤ÎÈÖÁÈÃæ¿´¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¿²èµ¡Ç½ÉáµÚ¡¢TVer¤Ê¤É¤Ç¤ÎÊüÁ÷ÇÈ»ëÄ°ÉáµÚ¡¢ÈÖÁÈ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼²½¥Ë¡¼¥º¤Î¿êÂà¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÄã¼Á²½¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ°Ê³°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²è¤ÎÂæÆ¬¤È¡¢¥ì¥³¡¼¥À¡¼»Ô¾ì¤Ï5½Å¶ì¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£°ìÊý¡Ö¹¥¤¤Ê»þ¤Ë´Ñ¤¿¤¤¤â¤Î¤ò´Ñ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¼«ÂÎ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ì¥ÓËÜÂÎ¤Ç¤ÎÏ¿²èµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢TVS REGZA¤Ç¤â¡Öº£¸å¤â¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£6¡Á7¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤ò°ìÄê´ü´Ö´Ý¤´¤È¼ýÏ¿¤Ç¤¤ë¡Ø¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¡ÙÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Î½¼¼Â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄÌ¾ïÏ¿²è¤Îµ¡Ç½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤ò¼«Æ°¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¡Ø¤ß¤ë¥³¥ì¡Ù¤äÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤¿ÂÐÏÃµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¡¢¤è¤ê´ÊÃ±¤ËÊØÍø¤ËÈÖÁÈÏ¿²è¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²æ¡¹¤ÎÆ°²è»ëÄ°´Ä¶¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÏ¼å¤À¡£TVS REGZA¤Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¡×¤Ï¡¢°ìÄê´ü´Ö¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ÊüÁ÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¸½Âå¤ÎÆ°²è»ëÄ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤¬ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔ½½Ê¬¤À¡£¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÆ°²è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£´Ñ¤¿¤¤¤â¤Î¤ò½Ö»þ¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤³¤½¡¢É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Êµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤â¤Þ¤¿Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊBCN¡¦Æ»±Û°ìÏº¡Ë
¡¡TVS REGZA¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¥·¥§¥¢¤Ï¤³¤Î12·î¡¢¼çÍ×4¼Ò¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î2.0¡ó¤À¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢15¡óÁ°¸å¤Î¥·¥§¥¢¤Ï³ÎÊÝ¤·¡¢3°Ì¥½¥Ë¡¼¤È¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢24Ç¯°ìÇÕ¤Ç°ìÉôÀ½ÉÊ¤ÎÀ¸»º¤ò½ªÎ»¡£°Ê¹ß1·å¥·¥§¥¢¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥À¡¼»Ô¾ì¤«¤é¤Î´°Á´Å±Âà¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¤«¤é¤Î´ûÄêÏ©Àþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¤Î¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤Ï54.7¡ó¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡£¥·¥ã¡¼¥×¤¬36.1¡ó¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Î¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤«¤éOEM¶¡µë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¼Á¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯·Ï¤Î¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬¡¢»Ô¾ì¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤Ê¤¼¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬ÀäÉÔÄ´¤Ê¤Î¤«¡£ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¥Æ¥ì¥ÓËÜÂÎ¤Ø¤ÎÏ¿²èµ¡Ç½ÅëºÜ¤À¡£¸½ºßÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¡¢HDD¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ÐÈÖÁÈÏ¿²è¤¬²ÄÇ½¡£ÈÖÁÈ¤ò°ìÃ¶Ï¿²è¤·¤Æ¸å¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë»þ´Öº¹»ëÄ°¤¬ÌÜÅª¤Ê¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÈHDD¤Ç½½Ê¬¤À¡£ÊÌÅÓ¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òÇã¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ´Öº¹»ëÄ°¤Î¥Ë¡¼¥º¤µ¤¨¡¢TVer¤Ê¤É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÂåÂØ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢BD¤äDVD¤ËÈÖÁÈ¤ò¼ý¤á¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂçÉý¤Ë¸º¾¯¡£¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥½¥Ë¡¼¼«¤é¡¢BD¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¸»º¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¼«ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Çö¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÏÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶Ï¿²è¤·¤Æ´Ñ¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æ°²è»ëÄ°¤Î·¹¸þ¤â¡¢ÊüÁ÷ÇÈ¤ÎÈÖÁÈÃæ¿´¤«¤é¡¢¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¿²èµ¡Ç½ÉáµÚ¡¢TVer¤Ê¤É¤Ç¤ÎÊüÁ÷ÇÈ»ëÄ°ÉáµÚ¡¢ÈÖÁÈ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼²½¥Ë¡¼¥º¤Î¿êÂà¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÄã¼Á²½¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ°Ê³°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²è¤ÎÂæÆ¬¤È¡¢¥ì¥³¡¼¥À¡¼»Ô¾ì¤Ï5½Å¶ì¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£°ìÊý¡Ö¹¥¤¤Ê»þ¤Ë´Ñ¤¿¤¤¤â¤Î¤ò´Ñ¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¼«ÂÎ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Æ¥ì¥ÓËÜÂÎ¤Ç¤ÎÏ¿²èµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢TVS REGZA¤Ç¤â¡Öº£¸å¤â¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£6¡Á7¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤ò°ìÄê´ü´Ö´Ý¤´¤È¼ýÏ¿¤Ç¤¤ë¡Ø¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¡ÙÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Î½¼¼Â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÄÌ¾ïÏ¿²è¤Îµ¡Ç½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤ò¼«Æ°¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¡Ø¤ß¤ë¥³¥ì¡Ù¤äÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤¿ÂÐÏÃµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¡¢¤è¤ê´ÊÃ±¤ËÊØÍø¤ËÈÖÁÈÏ¿²è¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²æ¡¹¤ÎÆ°²è»ëÄ°´Ä¶¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÏ¼å¤À¡£TVS REGZA¤Î¡Ö¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¥Þ¥·¥ó¡×¤Ï¡¢°ìÄê´ü´Ö¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤ÊÈÖÁÈ¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ÊüÁ÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¸½Âå¤ÎÆ°²è»ëÄ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤¬ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔ½½Ê¬¤À¡£¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÆ°²è¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£´Ñ¤¿¤¤¤â¤Î¤ò½Ö»þ¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤³¤½¡¢É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Êµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤â¤Þ¤¿Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊBCN¡¦Æ»±Û°ìÏº¡Ë