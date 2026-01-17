この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

食べ痩せトレーナーのよしかさんが、
自身のYouTubeチャンネルで「【ぽっこりお腹解消】食べるだけで、するするお腹引っ込む。
作り置きキャベツレシピ３品」と題した動画を公開。

年末年始に食べ過ぎた体をリセットしたいけれど、忙しくてついダイエットを後回しにしてしまう、そんな悩みを解決するキャベツ丸ごと1個を使った簡単な作り置きレシピを紹介した。

まず、全てのレシピの基本となるのが「丸ごと蒸しキャベツ」だ。

キャベツの芯をくり抜き、耐熱皿に乗せてラップをかけ、電子レンジ（600W）で15分ほど加熱するだけ。
よしかさんによると、この一手間で複数の料理に展開できるため、忙しい日の調理が格段に楽になるという。
電子レンジで調理することで、水溶性のビタミンCが流出しにくいというメリットも指摘した。
この蒸しキャベツを使って、3品の作り置きレシピを展開する。

1品目は「ヘルシーロールキャベツ」。
鶏むね肉のミンチと豆腐を混ぜたたねは、パサつかずふわふわとした食感に仕上がるのが特徴だ。よしかさんは、筋肉や細胞を作るタンパク質は、食物繊維と一緒に摂ることで余分なものを排出しやすくなると説明。食物繊維が豊富なキャベツと高タンパクなたねの組み合わせは、健康的に痩せるための理想的な一品だとした。

2品目は和えるだけの「酢キャベツ和え」。ざく切りにした蒸しキャベツに、かつお節、めんつゆ、酢、すりごまを混ぜ合わせるだけ。かつお節は高タンパク・低脂質・低カロリーな上、鉄分も豊富だと述べた。

3品目は「ヘルシーコールスローサラダ」。マヨネーズを使わず、塩、コーン、酢、オリーブオイルであっさりと仕上げる。あえて大きめの角切りにすることで咀嚼回数が増え、満腹感を得やすくなるという工夫も紹介した。

年末年始の乱れた食生活をリセットし、健康的な体を取り戻すために、
手軽でおいしいキャベツの作り置きレシピを試してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:20

「めんどくさい」を解決する作り置きレシピ
00:41

キャベツ丸ごと！レンジで簡単「蒸しキャベツ」
02:50

【1品目】豆腐でふわふわ！ヘルシーロールキャベツ
08:53

【2品目】和えるだけ簡単！酢キャベツ和え
10:37

【3品目】マヨ不使用！ヘルシーコールスロー

関連記事

年末年始の食べ過ぎ、どうする？食べ過ぎた日のリセットに。超簡単ヘルシー“せいろ蒸し”レシピ

年末年始の食べ過ぎ、どうする？食べ過ぎた日のリセットに。超簡単ヘルシー“せいろ蒸し”レシピ

 「お伝えしたポイントはたった2つ」肝臓の数値が1ヶ月で改善した夜ごはんの秘訣とは

「お伝えしたポイントはたった2つ」肝臓の数値が1ヶ月で改善した夜ごはんの秘訣とは

 5分でヒップアップ！一生歩ける体を作る下半身トレーニング

5分でヒップアップ！一生歩ける体を作る下半身トレーニング
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

食べ痩せ健康チャンネル_icon

食べ痩せ健康チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 6.38万人 479 本の動画
1984年生まれ。2児の母。パーソナルトレーナー。YouTube「食べ痩せ健康チャンネル」登録者数７万人。食べながら健康に痩せる“食べ痩せトレーナー”として活動中。40〜60代女性へのダイエット指導を得意とし、食べることで健康を取り戻し、無理なく続けられるダイエット方法を提案している。
youtube.com/channel/UCWXGJa4u7SipjGHBNKRlU6w YouTube