食べ痩せトレーナーが伝授、キャベツ丸ごと1個で3品作り置き！食物繊維たっぷりで「ぽっこりお腹」をリセット
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
食べ痩せトレーナーのよしかさんが、
自身のYouTubeチャンネルで「【ぽっこりお腹解消】食べるだけで、するするお腹引っ込む。
作り置きキャベツレシピ３品」と題した動画を公開。
年末年始に食べ過ぎた体をリセットしたいけれど、忙しくてついダイエットを後回しにしてしまう、そんな悩みを解決するキャベツ丸ごと1個を使った簡単な作り置きレシピを紹介した。
まず、全てのレシピの基本となるのが「丸ごと蒸しキャベツ」だ。
キャベツの芯をくり抜き、耐熱皿に乗せてラップをかけ、電子レンジ（600W）で15分ほど加熱するだけ。
よしかさんによると、この一手間で複数の料理に展開できるため、忙しい日の調理が格段に楽になるという。
電子レンジで調理することで、水溶性のビタミンCが流出しにくいというメリットも指摘した。
この蒸しキャベツを使って、3品の作り置きレシピを展開する。
1品目は「ヘルシーロールキャベツ」。
鶏むね肉のミンチと豆腐を混ぜたたねは、パサつかずふわふわとした食感に仕上がるのが特徴だ。よしかさんは、筋肉や細胞を作るタンパク質は、食物繊維と一緒に摂ることで余分なものを排出しやすくなると説明。食物繊維が豊富なキャベツと高タンパクなたねの組み合わせは、健康的に痩せるための理想的な一品だとした。
2品目は和えるだけの「酢キャベツ和え」。ざく切りにした蒸しキャベツに、かつお節、めんつゆ、酢、すりごまを混ぜ合わせるだけ。かつお節は高タンパク・低脂質・低カロリーな上、鉄分も豊富だと述べた。
3品目は「ヘルシーコールスローサラダ」。マヨネーズを使わず、塩、コーン、酢、オリーブオイルであっさりと仕上げる。あえて大きめの角切りにすることで咀嚼回数が増え、満腹感を得やすくなるという工夫も紹介した。
年末年始の乱れた食生活をリセットし、健康的な体を取り戻すために、
手軽でおいしいキャベツの作り置きレシピを試してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
1984年生まれ。2児の母。パーソナルトレーナー。YouTube「食べ痩せ健康チャンネル」登録者数７万人。食べながら健康に痩せる“食べ痩せトレーナー”として活動中。40〜60代女性へのダイエット指導を得意とし、食べることで健康を取り戻し、無理なく続けられるダイエット方法を提案している。