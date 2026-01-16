女優の倉科カナが、1月15日放送の『ぐるナイゴチ27開幕！新メンバーは2人！2時間SP』（日本テレビ系）で、M!LKの佐野勇斗とともに新メンバーに加入した。

新体制でスタートした『ゴチ』で、視聴者が注目したのが岡村隆史だったという。

「この日、新メンバーとして正体を現した倉科さんに一同は驚いた様子を見せましたが、とりわけ反応の大きかったのが岡村さんだったのです。

岡村さんはキャリア20年の実力派女優を前に、『ええの？ゴチやって』と恐縮。倉科さんは気さくに『こちらこそ光栄です』と返し、『ガチでがんばります』と決意を述べていました」（芸能記者）

だが、このあとも岡村の “確認作業” は続いた。

「岡村さんは倉科さんに『いいんですか、ほんとに。これ自腹ですよ』と聞き、さらに『大丈夫ですか？ 給料制ですか？ 歩合制ですか？』とやや踏み込んだ話に。すると、NEWS・増田貴久さんから『あんまり女優さんにそういうの聞くとね』とたしなめられていましたね」（同）

こうした岡村の言動に、Xユーザーは “別のこと” を思い出したようだ。

《ゴチ27は、よゐこ濱口さんの話NGだよ岡村さん》

《岡村さん、一瞬「よゐこ濱口の・・・」とか思っちゃいました？》

《倉科カナが出てきた瞬間「あっ…濱口と付き合うてた子やんな…？」って顔しすぎてる》

など、岡村の表情などを “過去” と結びつけて見る反応が見られたのだ。

「倉科さんはその昔、よゐこ・濱口優さんと交際していたことがあるのです」と芸能プロ関係者は語る。

「2010年4月、スポーツ紙が2人の熱愛を報じて話題となりました。その後、濱口さんのマンションでのお泊まりも伝えられ、交際は2008年夏から続いていたとも報じられました。2人の関係は2011年末に破局したとされています」

濱口といえば、岡村にとって長年の “盟友” として知られる存在。『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系）で22年も共演しており、お互いのプライベートな変化も耳に入りやすい間柄だったと見られている。そうした関係性もあってか、多くの視聴者が岡村の振る舞いに敏感に反応したようだ。

「岡村さんは、ゴチに女優メンバーが来ると、たいていフランクに話を振ります。ただ、倉科さんの場合、もし恋愛関係でいじると、濱口さんとの過去を連想させてしまう可能性がありました。まして、いまは新メンバーとして番組に馴染む大事なタイミング。いらぬ憶測や摩擦を生まないよう、慎重になったのでは」（前出・芸能プロ関係者）

岡村は、倉科とどのように距離をとりつつ、盛り上げていくのか。そのバランス感覚も楽しみにしたいところだ。