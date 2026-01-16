¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤Á´6¼ï¡ª¥¢¥¤¥¢¥Ã¥×¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤É¤Ã¤È¥Ý¡¼¥Á
Í·¤Ó¤´¤³¤í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¤«¤ï¤¤¤¤»¨²ß¤ä¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¤¥¢¥Ã¥×¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×ÊÁ¤Î¡È¥¿¥ª¥ë¤Î¤Õ¤ê¤·¤Æ¥³¥½¥Ã¤È¥Ý¡¼¥Á¡É¡Ö¤É¤Ã¤È¥Ý¡¼¥Á¡×¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¤É¤Ã¤È¥Ý¡¼¥Á ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡×¤¬4¼ï¡¢ÊÝ²¹¡¦ÊÝÎäµ¡Ç½¤ÎÈ÷¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤É¤Ã¤È¥Ý¡¼¥Á ¥¡¼¥×¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤¬2¼ï¤Î¡¢·×6¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥¢¥¤¥¢¥Ã¥×¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤É¤Ã¤È¥Ý¡¼¥Á
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î²¼½ÜÍ½Äê
Í½Ìó¡§¥¢¥¤¥¢¥Ã¥×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ
¥¢¥¤¥¢¥Ã¥×¤Î¥¿¥ª¥ë¤Î¤Õ¤ê¤·¤Æ¥³¥½¥Ã¤È¥Ý¡¼¥Á¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤É¤Ã¤È¥Ý¡¼¥Á¡Ê.POUCH¡Ë¡×¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬6¼ïÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¤É¤Ã¤È¥Ý¡¼¥Á ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡×¤è¤ê4¼ï¡¢¡Ö¤É¤Ã¤È¥Ý¡¼¥Á ¥¡¼¥×¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤è¤ê2¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ù
¤É¤Ã¤È¥Ý¡¼¥Á¡¡BASIC¡Ö¤É¤Ã¤È¥Ý¡¼¥Á ¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥é¡¼¡§¥Ô¥ó¥¯¡¦¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ì¡¼¡¦¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW115¡ßH230¡ßD15mm
¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢¡È¥¿¥ª¥ë¤Î¤Õ¤ê¤·¤Æ¥³¥½¥Ã¤È¥Ý¡¼¥Á¡É¤Î¡Ö¤É¤Ã¤È¥Ý¡¼¥Á¡×
¤É¤Ã¤È¥Ý¡¼¥Á¤«¤é¡¢4¼ïÎà¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×ÊÁ¤¬¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª
¤ª²Ö¤äÀ±¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤È¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ù
²½¾Ñ¥Ý¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥Ë¥¿¥ê¡¼¥Ý¡¼¥Á¡¢¥«¥È¥é¥ê¡¼Æþ¤ì¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤â¡ª
¥¿¥ª¥ëÁÇºà¤Ê¤Î¤ÇÀöÂõ¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÀ¶·é¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤É¤Ã¤È¥Ý¡¼¥Á¡¡KEEP STAND¡Ö¤É¤Ã¤È¥Ý¡¼¥Á ¥¡¼¥×¥¹¥¿¥ó¥É ¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§³Æ1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥é¡¼¡§¥Ü¡¼¥À¡¼¡¦¥Ù¡¼¥¸¥å
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW120¡ßH210¡ßD15mm
ÊÝÎä¡¦ÊÝ²¹µ¡Ç½¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡Ö¤É¤Ã¤È¥Ý¡¼¥Á ¥¡¼¥×¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤«¤é¤Ï¡¢2¼ïÎà¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¢¥ë¥ß¥·¡¼¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä´Ì¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¤Î¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡ª
Äì¤òºî¤ë¤È¼«Î©¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î²°³°¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¡õ¡Ö¥á¥é¥Ë¡¼¡×¤Î»É½«¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤¬¤ª²ÖÈª¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ù¡¼¥¸¥å¡×
¤É¤Á¤é¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¾åÉô¤Ë¥Õ¡¼¥×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥é¥Ó¥Ê¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ù
¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤É¤Ã¤È¥Ý¡¼¥Á¡×
¡Ö¤É¤Ã¤È¥Ý¡¼¥Á ¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×Á´4¼ï¤È¡Ö¤É¤Ã¤È¥Ý¡¼¥Á ¥¡¼¥×¥¹¥¿¥ó¥É ¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×Á´2¼ï¤Ï¡¢2026Ç¯1·î²¼½Ü¤è¤êÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv,1953-2026¡¡www.miffy.com
¢¨·ÇºÜ²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
