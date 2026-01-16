¡ÚÂ®Êó¡Û´Ú¹ñ¡¦¥æ¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÄ¨Ìò5Ç¯¡¡¡ÈÈó¾ï²ü¸·¡ÉÀë¸À¤á¤°¤êÁÜººË¸³²¤Ê¤É¤Îºá¤Ç¡¡´Ú¹ñºÛÈ½½ê
´Ú¹ñ¤Ç¤ª¤È¤È¤·Èó¾ï²ü¸·Àë¸À¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢·Ù¸îÃ´Åö¤Î¿¦°÷¤Ë»Ø¼¨¤·¼«¿È¤Ø¤ÎÁÜºº¤òË¸³²¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÎºÛÈ½½ê¤ÏÕú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÄ¨Ìò5Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¤ª¤È¤È¤·12·î¤ÎÈó¾ï²ü¸·¤ÎÀë¸À¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÁÜººÅö¶É¤Ë¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÂçÅýÎÎ·Ù¸îÄ£¤Ë»Ø¼¨¤·¤ÆÎá¾õ¤Î¼¹¹Ô¤òË¸³²¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤ÏÎá¾õ¤Î¼¹¹Ô¤òË¸³²¤·¤¿¤Ê¤É¤ÈÇ§Äê¡£ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÄ¨Ìò5Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÏÈó¾ï²ü¸·¤ò¤á¤°¤êÊ£¿ô¤ÎºÛÈ½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È½·è¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÆâÍð¤ò¼óËÅ¤·¤¿ºá¤Ç»à·º¤¬µá·º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢Íè·î19Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£