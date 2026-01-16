¾®¼ê¿Ìé¡¡45ºÐ¤Þ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¡¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ä¡×¤ä¤á¤ë¤³¤È·è°Õ¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î°ì¸À
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®¼ê¿Ìé¡Ê52¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥Ê¥¼¤½¤³¡©¡Ü¡×¡ÊÌÚÍË¸å8¡¦58¡Ë¤Ë½Ð±é¡£45ºÐ¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤ä¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®¼ê¤Ï2016Ç¯¡¢42ºÐ¤ÇÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½é½Ð±é¡£19Ç¯¤Ë¤ÏÄ«¥É¥é¡¢ÆüÍË·à¾ì¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¤¬¡¢¡Ö19Ç¯¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤Ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃÙºé¤¤Î¶ìÏ«¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¿¥ÅÄÍµÆó¤È¶¦±é¡£¡Ö»£±Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æµ¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡È¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡É¡×¤È¿¥ÅÄ¤«¤éÉÔ»×µÄ¤¬¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¸å¡¢¥Ð¥¤¥È¤Ç¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¿¥ÅÄ¤¬¡Ö¤ªÁ°¡¢¤Þ¤À¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¡£¾®¼ê¤Ï¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥È¤ò¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡Ö¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÇÅÅÏÃ¤Î±þÂÐ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£½ÅÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤Ç¡È¤¤¤¤À¼¡É¤Î¾®¼ê¡£ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¿Í¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¥×¥í¤ß¤¿¤¤¤Í¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¤«¤é¡Ö¥×¥í¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Í¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£