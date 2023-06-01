¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡Û¡ÖGigaCrysta¡×¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ª 4K¥â¥Ç¥ë¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÚAmazon¡§¡ÖGigaCrysta ¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡×¥»ー¥ë¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î16Æü～1·î29Æü23»þ59Ê¬
EX-GCU271HXAB¡Ê27¥¤¥ó¥Á¡¿4K¡¿160Hz¡Ë
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¤¡¦¥ªー¡¦¥Çー¥¿µ¡´ï¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖGigaCrysta¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤Î¥»ー¥ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï1·î29Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜ¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡ÖGigaCrysta¡×¤è¤ê4K¡¿160HzÂÐ±þ¤Î27¥¤¥ó¥Á¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¡ÖEX-GCU271HXAB¡×¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¡£ÆâÉô¥Õ¥ìー¥àÃÙ±ä¤òÄã¸º¤·¡¢Æ°¤¤ÎÂ®¤¤¥²ー¥à¤ÇÁàºî¤ÈÉ½¼¨¤Î¥º¥ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢¥ªー¥Ðー¥É¥é¥¤¥Öµ¡Ç½¤Ç±þÅúÂ®ÅÙ1ms¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ëHD¡¿240HzÂÐ±þ¤Î¡ÖEX-LDGC241UDB¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
EX-LDGC241UDB¡Ê23.8¥¤¥ó¥Á¡¿¥Õ¥ëHD¡¿240Hz¡Ë