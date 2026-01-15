Anthropic¤Î¡ÖCowork¡×¤Ï´ÖÀÜ¥×¥í¥ó¥×¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ëÎ®½Ð¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÈ¼å
Anthropic¤¬È¯É½¤·¤¿Æü¾ï¶ÈÌ³¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÖCowork¡×¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤éÉÔÀµ¤Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀÈ¼åÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Claude Cowork Exfiltrates Files
https://www.promptarmor.com/resources/claude-cowork-exfiltrates-files
PromptArmor¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬µ¡Ì©¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò´Þ¤à¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥À¤ËCowork¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÛÄê¤·¤Æ¹¶·â¤ÎÎ®¤ì¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Cowork¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Anthropic¤ÎClaude¥â¥Ç¥ë¤Ï¡Ö¥¹¥¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëAI¤Ø¤Î»Ø¼¨½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò½èÍý¤·¤Æ¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥¥ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Þ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó·Á¼°¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Þ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó·Á¼°¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿md¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëdocx¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥¹¥¥ë¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¸íÇ§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
PromptArmor¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¹¥¥ë¤Ë¥Õ¥©¥ó¥È¥µ¥¤¥º1¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦ÇòÃÏ¤ËÇòÊ¸»ú¡¦¹Ô´Ö0.1¤ÎÀßÄê¤ÇÃíÆþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥×¥í¥ó¥×¥È¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤òÁÛÄê¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÆþ¼ê¤·¤¿¥¹¥¥ë¤ÎÆâÍÆ¤òÀººº¤»¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞCowork¤ËÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°°Õ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ï¡¢Cowork¤Ë¡Öcurl¡×¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ¤µ¤»¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊºÇÂç¥µ¥¤¥º¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÇAnthropic¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÍÑAPI¤Ø¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¡£¤½¤Î¸å¡¢¹¶·â¼Ô¤ÎAPI¥¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¹¶·â¼Ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£PromptArmor¤Ï¤³¤Î¥¨¥¯¥¹¥×¥í¥¤¥È¤òClaude Haiku¤Ç¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PromptArmor¤Ï¤Þ¤¿¡¢¸í¤Ã¤¿³ÈÄ¥»Ò¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½èÍý¤ËClaude¤¬¶ìÏ«¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·API¥¨¥é¡¼¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÂÄêÅª¤ÊDoS¹¶·â¤¬²ÄÇ½¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PromptArmor¤¬¤³¤¦¤·¤¿ÀÈ¼åÀ¤òAnthropic¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÀÈ¼åÀ¤ÏÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î½¤Àµ¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Cowork¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤¾å¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸¦µæ¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢Anthropic¤â¥ê¥ê¡¼¥¹Åö½é¤«¤é¡Ö¥×¥í¥ó¥×¥È¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¹¶·â¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¡Ì©¾ðÊó¤Ê¤É¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ïµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PromptArmor¤Ï¡ÖÀÜÂ³ÀßÄê»þ¤Ë¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤è¤¦¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£