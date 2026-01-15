IQOSÀìÍÑ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖTEREA¡×¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥é¡¼ ¥Ñ¡¼¥ë¡×ÅÐ¾ì
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥× ¥â¥ê¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¡ÖIQOS ILUMA¡Ê¥¤¥ë¥Þ¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥ºÀìÍÑ¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖTEREA¡Ê¥Æ¥ê¥¢¡Ë¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥Æ¥ê¥¢ ¥¹¥Æ¥é¡¼ ¥Ñ¡¼¥ë¡×¤ò2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¤¿¤Ð¤³¼è°·Å¹¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êIQOS¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂÇä²Á³Ê¤Ï20ËÜÆþ¤ê580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥·¥È¥é¥¹¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥«¥×¥»¥ëÆþ¤ê¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤Î¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£¥«¥×¥»¥ë¤ò¤Ä¤Ö¤¹¤ÈÁÖ²÷¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥·¥È¥é¥¹¤¬¹á¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥ê¥¢ ¥¹¥Æ¥é¡¼ ¥Ñ¡¼¥ë¡×¤ÎÈ¯Çä¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Æ¥ê¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥×¥»¥ëÆþ¤ê¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤Ï6ÌÃÊÁ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ê¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÁ´26ÌÃÊÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Á´¹ñ4Å¹ÊÞ¤ÎIQOS¥¹¥È¥¢¡Ê»¥ËÚ¡¢¶äºÂ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢¿´ºØ¶¶¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ê¥¢ ¥¹¥Æ¥é¡¼ ¥Ñ¡¼¥ë¡×»ÅÍÍ¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅ¸³«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á´¹ñ3Å¹ÊÞ¤ÎIQOS¥¹¥È¥¢¡Ê»¥ËÚ¡¢¶äºÂ¡¢¿´ºØ¶¶¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¥É¥ê¥ó¥¯¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖIQOSPHERE¡×¤ÎWEB¥µ¥¤¥ÈÆâ¡¢¤Þ¤¿¤ÏIQOS¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄÉ²Ã¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»È¤Ã¤Æ±þÊç¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç·ë²Ì¤¬Ê¬¤«¤ëÃêÁª¥×¥í¥°¥é¥à¤È¡¢ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥ê¥¢ ¥¹¥Æ¥é¡¼ ¥Ñ¡¼¥ë¡×
Ì£¤ï¤¤¡§¥«¥×¥»¥ëÆþ¤ê¥á¥ó¥½¡¼¥ë
·Á¾õ¡§¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ÉÕ¤ 45mm
ÊñÁõ/²Á³Ê¡§20ËÜÆþ¤ê¡¿580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
