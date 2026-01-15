Mrs. GREEN APPLEが＜ゼンジン未到＞シリーズのツアー＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞の詳細を発表した。同ツアーは2026年元日のYouTube生配信『Mrs. GREEN APPLE 2026年 元日生配信』で今年開催することだけが発表されていたものだ。

ツアー＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞は、4月と7月にMUFGスタジアム(国立競技場)で計4日間、5月に大阪・ヤンマースタジアム長居で2日間、計6日間の規模で行われるスタジアムツアーとなる。MUFGスタジアム(国立競技場)での4日間開催は、嵐以来2組目。バンドでは史上初の快挙だ。なお、7月のMUFGスタジアム(国立競技場)2公演と5月のヤンマースタジアム長居2公演の計4公演は、ファンクラブ会員限定公演として行われる。

＜ゼンジン未到＞シリーズは、ミセスがインディーズ時代より前からライブハウス規模で開催してきたツアーのシリーズとして、これまでに7度開催。2024年夏の＜ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜＞以来、約2年ぶりとなる。

なお、この発表に合わせて、特設サイトがオープンしたほか、オフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」年会員先行受付が1月15日19:00よりスタートする。

■ツアー＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞

4月18日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)

open16:30 / start18:30

4月19日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)

open16:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

▼FC限定公演

5月04日(月/祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居

open16:00 / start18:00

5月05日(火/祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居

open16:00 / start18:00

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

▼FC限定公演

7月04日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)

open16:30 / start18:30

7月05日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)

open16:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999 ▼チケット 席種・料金

・フロントエリア：20,000円(税込)

※アリーナ前方のエリアとなります。

※フロントエリアのお座席のみ「顔写真登録“あり”のチケット」での入場となり、入場される皆さま(申込者、同行者の方ともに)は事前の顔写真登録が必要になります。

・アリーナエリア：17,000円(税込)

・スタンドエリア：17,000円(税込)

・パノラマエリア：15,000円(税込)

※スタンドエリア上部の会場全体が見渡せるエリアとなります。

・着席指定エリア：17,000円(税込)

※着席指定は小さなお子さまや、コンサートを座ってご覧になりたい方の為のお席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。

※4歳以上のお子様よりチケット必要／3歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点)

※チケット料金はお一人様の価格となります。

※営利目的の転売禁止

▼枚数制限

・フロントエリア／アリーナエリア／スタンドエリア／パノラマエリア：お一人(1会員)様2枚まで

・着席指定エリア：お一人(1会員)様4枚まで

【OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」年会員先行(＊年会員対象)】

受付期間：1月15日(木)19:00〜1月25日(日) 23:59

当落発表/入金期間：2月5日(木) 20:00〜2月9日(月) 23:59

申込条件：申込者、同行者ともにオフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」年会費コースの会員さま。お申し込みに関する詳細は、特設サイトよりご確認ください。先着順ではございませんので、注意事項をよくご確認いただいたうえで、受付期間内にお申込みください。

©山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

■TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期

放送日時：2026年1月16日放送開始 毎週金曜よる11:00

放送局：日本テレビ系全国30局ネット “FRIDAY ANIME NIGHT”にて

※放送時間は変更になる場合があります

配信：1月17日より毎週土曜午前0時

各動画配信プラットフォームで最新話順次配信

【スタッフ】

原作：山田鐘人・アベツカサ(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

監督：北川朋哉 副監督：原科大樹 監督協力：斎藤圭一郎

シリーズ構成：鈴木智尋 キャラクターデザイン：高瀬丸 小嶋慶祐 藤中友里

コンセプトアート：吉岡誠子 デザインワークス：小橋弘侑 原野瑠奈 瀬口泉 原科大樹

美術監督：高木佐和子 美術設定：杉山晋史 色彩設計：大野春恵

3DCGディレクター：今垣佳奈 撮影監督：伏原あかね 編集：木村佳史子

音響監督：はたしょう二 音楽：Evan Call

オープニングテーマ：「lulu.」Mrs. GREEN APPLE

エンディングテーマ：「The Story of Us」milet

アニメーション制作：マッドハウス

【声の出演】

フリーレン：種粼敦美 フェルン：市ノ瀬加那 シュタルク：小林千晃

ヒンメル：岡本信彦 ハイター：東地宏樹 アイゼン：上田燿司

ゲナウ：新垣樽助 メトーデ：上田麗奈 南の勇者：井上和彦

※TVアニメ第1期 全28話各動画配信サービスで配信中

※Blu-ray&DVD全7巻発売中

・公式HP：http://frieren-anime.jp

・公式X：http://twitter.com/Anime_Frieren/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@anime_frieren

■展覧会『MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION「Wonder Museum」』

【東京会場】

日程：2025年12月6日(土)〜2026年1月9日(金)

時間：9:00〜22:00 ※最終入場 21:00

会場：TOKYO NODE GALLERY A/B/C

東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45F

【福岡会場】

日程：2026年2月7日(土)〜2月21日(土)

会場：ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL

福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG.6F

【大阪会場】

日程：2026年3月2日(月)〜3月31日(火)

会場：VS. (グラングリーン大阪内)

大阪府大阪市北区大深町6−86 グラングリーン大阪うめきた公園 ノースパーク VS

※開催時間は会場ごとに異なります。

▼チケット

【東京会場】

●一般

・平日(年末年始除く)：4,300円

・休日(土・日・祝日・年末年始(12/29-1/2))：4,500円

●子供(小学生)

・平日(年末年始除く)：2,100円

・休日(土・日・祝日・年末年始(12/29-1/2))：2,300円

※未就学児無料(18歳以上の保護者1名につき2名まで)

【福岡会場】

●一般

・平日：3,300円

・休日：3,500円

●子供(小学生)

・平日：1,600円

・休日：1,800円

※未就学児無料(18歳以上の保護者1名につき2名まで)

【大阪会場】

●一般

・平日：4,300円

・休日(土・日・祝日)：4,500円

●子供(小学生)

・平日：2,100円

・休日(土・日・祝日)：2,300円

※未就学児無料(18歳以上の保護者1名につき2名まで)

※チケット料金はお一人様の税込価格となります。

※会場規模や条件により各会場で一部展示内容が異なります。

特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm

