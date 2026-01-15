¡ÚËÅÄÍµÂç¡Û¤ÎÁÇ´é¤ò¿¼·¡¤ê♡ ¤ª¤·¤ã¤ì¤È»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¤³¤À¤ï¤ê¡É¤ò¥Í¥Û¥Ï¥Û¡ª
¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤È¡¢´°àú¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÉº¤¦¡È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ª¡¼¥é¡É¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÅÄÍµÂç¤µ¤ó¤¬Ray¤ËÅÐ¾ì♡ ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¡¢ÇÐÍ¥¡õ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Î¸þ¤¤¢¤¤Êý¤ò¿¼·¡¤ëÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤ÊËÅÄÍµÂç
¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤È´°àú¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¤½¤³¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ª¡¼¥é¤ò¶¦Â¸¤µ¤»¤¿ËÅÄÍµÂç¤Ï¿·»þÂå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿♡
¤Á¤ç¤Ã¤È¤±¤À¤ë¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ò¤½¤à¾ðÇ®¤¬¸«¤¨¤«¤¯¤ì¤¹¤ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¤Ë¤É¤¦¤¾¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÀ¸°Õµ¤¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¡ÖÉþ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç°¦ÕÈ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£°¦ÕÈ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢È´¤±´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«²Ä°¦¤²¤Î¤¢¤ëÍÎÉþ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ï¤¢¤Þ¤êÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ï¡¼¥¯¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤äºÆ¹½ÃÛ·Ï¤òÃå¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¡£Èþ½Ñ´Û¤Î¤è¤¦¤Ê¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿´¶¤¸¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤«¤é¤«¡¢¥·¥ã¥Ä¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤ÎÊ×Îò¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤«¤éÀ©Éþ¤Î¾å¤ËÃå¤ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤¬¥¥ì¥¤¤Ç¡¢¤Ñ¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Á¤ã¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤ÈËÍ¡¢¼«Ê¬¤¬ÀäÂÐ¤ËÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¹â¤«¤í¤¦¤¬°Â¤«¤í¤¦¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀµ²ò¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íß¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë·Á¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÇã¤¦¤È¤«¤Ï¥¤¥ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«À¸°Õµ¤¤Ç¤·¤ç¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¤½¤ì¤Ï²È¶ñÁª¤Ó¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜµ¤¤Çµ¤¤ËÆþ¤ë¥Æ¥ì¥ÓÂæ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤éÃÏ¤Ù¤¿¤ËÃÖ¤±¤Ð¤¤¤¤¤ä¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
Çã¤¤Êª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï´ðËÜÄ¾´¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇØ·Ê¤ä¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÎÉþ¤Ë¤¢¤¦¤«¤¢¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ï¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼«Ê¬¤Î1·³¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÃåÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÈÎ®¹Ô¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¿ð¡¹¤·¤¤¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÇÍÎÉþ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãå¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È²û¤«¤·¤µ¤Ï´¶¤¸¤ë¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¿·¤·¤¤¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥«¥é¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª ¤¢¤È¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¹¥¤¤ÊÉþ¤ò¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÃå¤Æ¤¤¤ë¥³¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÌ¥ÎÏÅª¡ª
¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÆþ¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥µ¥Ð¤è¤ê¤Ï¤ä¤ä¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥µ¥é¥Ã¤È¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Î¡¼¥à¥³¥¢¤È¤«¡¢Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤Ïºï¤®Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£Æü¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿½÷À¤¬¡¢ÇØÃæ¤¬ÂÊ±ß·Á¤Ë¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¹õ¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¥É¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤À¤±¤É¥ì¡¼¥¹¤¬¤«¤Ö¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾åÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈ´¤±´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¿Í¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÃå¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Éô²°Ãå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢T ¥·¥ã¥Ä¡ß¥¹¥¨¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤âÉáÄÌ¤Ë¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤æ¤ë¤¤¥Ë¥Ã¥È¤â¤¤¤¤¤·¤Ê¤¡¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¤â¤³¤â¤³¤·¤¿Éô²°Ãå¤À¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤È»×¤¦¤·¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤¿¡¢Ãå¤¿¤¤¤â¤Î¤òÃå¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¬¤ó¤Ð¤êÂ³¤±¤¿¤¤
¡Ö»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¤¢¤¤Êý¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÈÇÐÍ¥¤È¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢20ÂåÁ°È¾¤Î¤È¤¤Ï´¶³Ð½Å»ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡È°Õ¼±á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤âºÆ¸½¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¥Ý¡¼¥º¤äÉ½¾ð¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÃß¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÐÍ¥¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¤âÇ®Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Àº¿À¤ò¤¹¤ê¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤¦´¶À¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë²Ö¤ä´ÑÍÕ¿¢Êª¤òÇã¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤¢¤È¡¢²¹Àô¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈëÅò¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
´ðËÜÅª¤ËËÍ¤ÏÌ·½â¤Ð¤«¤ê¤Î¿Í´Ö¤Ç¡¢¤Þ¤¸¤á¤À¤±¤ÉÂÕÂÆ¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤ËÎ¾¶ËÃ¼¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´è¸Ç¤Ç°ìÅÙ·è¤á¤¿¤é¤ä¤êÄÌ¤¹¤È¤³¤í¤ÏÄ¹½ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÃÎ¼±¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏÃ»½ê¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡ÄÄ¾¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¡Ø¥À¥ë¤½¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡È¤³¤¤¤Ä¡¢¤Ê¤Ë¤«¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤È½é¸«¤Ç»×¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¡¡¢¤½¤ì¤¬¤æ¤¨¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«°¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡£
¤¢¤È¡ØÆÈÆÃ¤À¤Í¡Ù¤È¤«¡ØÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¥¤¥ä¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤³¤ó¤ÊËÍ¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È°¦ÕÈ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼ Season2¡Ù
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë25»þ15Ê¬¥¹¥¿¡¼¥È
¹ñÆâ³°¤ÇÂçÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥³¥¹¥á¶È³¦¤ÇÆ¯¤¯W²¦»Ò¤Î½ã°¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÂÔË¾¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯♡
äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¶¶ÅÍ¿¿¡ÊËÅÄÍµÂç¡Ë¤È´ÖµÜÜ§¡Ê±üÌîÁÔ¡Ë¤Ï¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢»Å»ö¤ä²ÈÂ²¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£
2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Á°ºî¤òÄ¶¤¨¤ë¥¥å¥ó¤ÎÍò¤Ë¥È¥¥á¥¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
¢¨FOD¤Ë¤Æ12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é1ÏÃ¤òÆÈÀêÀè¹ÔÇÛ¿®¡£
ËÅÄÍµÂç
¤È¤è¤À¡¦¤æ¤¦¤À¤¤¡ü1999Ç¯4·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£2019Ç¯¤è¤êMEN¡ÇS NON-NOÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡¢2021Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
ÆüÍË·à¾ì¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡¢¡ØDOPE ËãÌô¼èÄùÉôÆÃÁÜ²Ý¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë¿ô¡¹½Ð±é¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¸½ºß¡¢±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥é¡¼¡Ù¤¬¸ø³«Ãæ¡£
»£±Æ¡¿Junghyun Kim¡ÊTRON¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°ËÆ£¥ß¥« ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ Taro Yoshida¡ÊW¡Ë¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¢¥ó¥É¥¦¥è¡¼¥³
RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ Å·°æ¶êÎÜ³¤