¡Ú¥×¥í¥ì¥¹¡ÛÆ£¸¶´îÌÀ¤¬ÌÀ¤«¤¹¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¤·¤¿ÍýÍ³¡¡¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï²ñ¼Ò°÷¤ä¥³¥Ã¥¯¡¢ÎäÅà¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¤â·Ð¸³
´ØÀáµ»¤Îµ´¡¡Æ£¸¶´îÌÀ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¡Ê£²¡Ë
¡ÊÏ¢ºÜ£±¡§¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¢UWF¡¢Æ£¸¶ÁÈ¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¡Ö´ØÀáµ»¤Îµ´¡×¤Î¸¶ÅÀ¡ä¡ä¡Ë
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Æ£¸¶´îÌÀ¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢23ºÐ¤Ç´úÍÈ¤²´Ö¤â¤Ê¤¤¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¡£¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤Î·°Æ«¤ò¼õ¤±¡¢Æ»¾ì¤Ç´ØÀáµ»¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ºÇ¶¯ÅÁÀâ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÆ£¸¶¤Î·ãÆ°¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÏ¢ºÜ¤ÎÂè£²²ó¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤ä¥³¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤È¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥µ¥½¥ê¸Ç¤á¤ò·è¤á¤ëÄ¹½£ÎÏ¡Êº¸¡Ë¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Ð¥Ã¥È¤òÃ¡¤¹þ¤àÆ£¸¶´îÌÀ¡¡photo by Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä/¥¢¥Õ¥í
¡ÊËÜÊ¸¡¢·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Ú¶Ð¤áÀè¤Ç¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Éô¤òÀßÎ©¡Û
¡¡¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿Æ£¸¶¤Ï¡¢¼Â²È¤ÎÇÀ¶È¤ò·Ñ¤¬¤º¤Ë¸Î¶¿¤Î´ä¼ê¸©¤òÎ¥¤ì¤¿¡£½¢¿¦Àè¤Ïºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿·úÀßµ¡³£¤Ê¤É¤ÎÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¡¢¾®¾¾À½ºî½ê¡Ê¸½¡¦¥³¥Þ¥Ä¡Ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ï¡¼¥Ù¥¹¥¿¡¼¼Ò¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¡Ö¾®¾¾¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¡£ÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉôÉÊ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¹©Ì³²Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÄ¼Ë¤ò½Ð¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È¤ÏÆüËÜ¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¡¢°ìÊâ¼êÁ°¤Îºë¶Ì¡¦Àî±Û¤Î²ñ¼Ò¤òÁª¤ó¤À¤ó¤À¤è¡£À½Â¤¥é¥¤¥ó¤ËÁ÷¤ëÉôÉÊ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë»Å»ö¤Ç¤Ê¡£º£¤â¡¢¤½¤Îº¢¤Î½Ð¸Ë¥ê¥¹¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»þ¤Î½Ð¸Ë¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥ê¥¹¥È¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï»÷´é³¨¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬Ã¯¤«¤Ã¤Æ¡©¡¡²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤À¤è¡£²¶¤Ï¡¢´ù¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¿¤À¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç·ù¤¤¤Ç¡¢¾ï¤Ë²¿¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ãµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤ÀÊ¬¤À¤«¤é¡¢²Ë¤Ê»þ¤Ï½ñÎà¤ÎÎ¢¤Ë»Å»öÃç´Ö¤Î»÷´é³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤¾¡£²¶¤Ë¤È¤Ã¤Á¤ã¡¢¿Í´Ö¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ»÷´é³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤âÎ©ÇÉ¤Ê»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢Æ£¸¶¤Ï¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£Æþ¼Ò¤·¤Æ£³¥«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¼ÒÆâ¤Ë¡Ö¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Éô¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤¬ÁíÌ³ÉôÄ¹¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Éô¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤Ê¡£¤½¤ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¡¢Îý½¬¤¹¤ë¾ì½ê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¹â¹»¤Î»þ¤«¤é¼«Âð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡£ºÇ½é¤ÏËÜ²°¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¸Å¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ë¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»²¹Í¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÇÌÚ¤òÀÚ¤Ã¤ÆÊ¢¶ÚÂæ¤òºî¤Ã¤ÆÊ¢¶Ú¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÌÚ¤òÃ´¤¤¤Ç¤Î¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¤âÇã¤Ã¤¿¤Ê¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢½¢¿¦Àè¤ÎÎÀ¤Î¶á¤¯¤Ë¥¸¥à¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¡Ø¤½¤¦¤À¡ª¡¡²ñ¼Ò¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Éô¤òºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤ï¤±¤À¡×¡Ú²ñ¼Ò°÷¤«¤é¥³¥Ã¥¯¤ËÅ¾¿È¡Û
¡¡Æ£¸¶¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡Ö¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Éô¡×¤Ë¤Ï¡¢47¿Í¤â¤ÎÉô°÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç·è¤á¤Æ¤¿¤è¡£¤¿¤À¡¢ºÇ½é¤Ï´ï¶ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Éô°÷¤«¤é½¸¤á¤¿ÉôÈñ¤ò»È¤Ã¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°´ï¶ñ¤ò¥í¡¼¥ó¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤À¤±¤É¡¢Åö»þ¤ÎÄÌÈÎ¤Ã¤ÆÃíÊ¸¤·¤Æ¤«¤éÆÏ¤¯¤Þ¤Ç£²¥«·î¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ê¡£Éô°÷¤«¤é¡Ø¤¢¤Î¶â¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¡©¡Ù¤Ã¤Æµ¿¤ï¤ì¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÀèÇÚ¤ËÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æ½ÀÆ»Éô¤âºî¤Ã¤¿¡£Æ£¸¶¤Ï¡¢ÉôÆâ¤ÇÌµÅ¨¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½ª¶È¸å¤Ë¡¢½µ£³Æü¤Ï¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢½ÀÆ»¤ÎÎý½¬¤â½µ£³¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡×
¡¡½¼¼Â¤·¤¿²ñ¼Ò°÷À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ï»þ´ÖÆâ¤Ë¥Ð¥Ð¥Ã¤È»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢½¢¶È¤Î¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢½ÀÆ»¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥ä¥Ä¤Ï²ñ¼Ò¤«¤é¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¥Á¥ó¥¿¥é¥Á¥ó¥¿¥é¤È¡¢¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¤¤Ê¤¬¤é»Ä¶È¤·¤Æ......¡£²¶¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤¿¤À´ù¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤Î¤Û¤¦¤¬µëÎÁ¤Ï¹â¤¤¤·¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò£²Ç¯È¾¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸½¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡Ø¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÀ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿¤ó¤À¡×
¡¡Âà¼Ò¤·¤¿Æ£¸¶¤¬Å¾¿¦¤·¤¿¤Î¤ÏÄ´Íý»Õ¡£¶Ð¤á¤¿Å¹¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÅÄ¤Ë¤¢¤Ã¤¿µÊÃãÅ¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤¿»þ¤Ë¡¢¡ØÈÓ¤òÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤¦¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥³¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Áá¤¯ÎÁÍý¤ò³Ð¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯Å¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÀéÀÚ¤ê¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀèÇÚ¤¬ºî¤ëÎÁÍý¤ÎÌ£¤Ä¤±¤ò¸«¤Æ³Ð¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ê¡£¤½¤ì¤ò¥á¥â¤·¤Æ¡¢»î¤·¤ËÅ¹¤Çºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤è¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢ËèÆüÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌ£¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¡£¤½¤ÎÅ¹¤ÎÌ£¤òÁ´Éô³Ð¤¨¤¿¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÅ¹¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Ì£¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡Ìë¤Ï¡¢Ëã¿ý¤ÎÅ¹¤ÎµÒ¤ËÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë»Å»ö¤â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡££¶¡¢£·Å¹¤°¤é¤¤¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÌ£¤ò³Ð¤¨¤¿¤«¤é¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÁÍýÅ¹¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¤¤Æ¡¢ÆóÈÖ¼ê¡¢»°ÈÖ¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²¼¤Ë¤¤¤ë¿Í´Ö¤ÇÀ¸°Õµ¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥ä¥Ä¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£ÎÁÍý¤Î¤³¤È¤Ç¼¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤é²æËý¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÊ¸¶ç¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÌîÏº¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¼¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÎÁÍý½¤¶ÈÃæ¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¶¶¤Î¥¸¥à¤ËÆþ²ñ¤·¡¢ÆùÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃë¤ÈÌë¤Î»Å»ö¤Î´Ö¤Ë£³¡¢£´»þ´Ö¤¯¤é¤¤µÙ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¥¸¥à¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¥¸¥à¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ê1970Ç¯11·î25Æü¤Ë¡Ë»°ÅçÍ³µªÉ×¤µ¤ó¤¬¼«»¦¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤¿¤³¤È¤«¤Ê¡×¡Ú¥¸¥à¤Î²ñÄ¹¤È¤Î±ï¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆ»¤Ø¡Û
¡¡ÍÎ¿©¤«¤éÏÂ¿©¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´Íý¤ò³Ø¤ó¤ÀÆ£¸¶¤Ï¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£
¡Öµû¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ØµÆÊ¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Þ¥°¥íÀìÌçÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤ó¤À¡£»Ô¾ì¤Ç¤Î»Å»ö¤ÏÎäÅà¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¡£¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ÇÈ¾¿È¤òÀÚ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÎÏ»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£´À¤¬Ê®¤½Ð¤ë¤«¤éÅß¤Ç¤â¤Û¤ÜÍç¤À¤Ã¤¿¤è¡£»Ô¾ì¤Ë¤Ïµû¤¬Íî¤Ã¤³¤Á¤Æ¤ë¤«¤é¡¢£²¡¢£³Èø½¦¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Çµû¤ò¤µ¤Ð¤¯Îý½¬¤ò¤·¤¿¤è¡×
¡¡¤½¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢²£ÉÍ±ØÁ°¤Î¡Ö¥¹¥«¥¤¡¦¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¡¦¥¸¥à¡×¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç±¿Ì¿¤òº¸±¦¤¹¤ë½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢¥¸¥à¤Î·Ð±Ä¤È»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶â»ÒÉðÍº¡£¶â»Ò¤Ï¡¢½ÅÎÌµó¤²¤ÎÁ´ÆüËÜ²¦¼Ô¤Î¸ª½ñ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢ÎÏÆ»»³¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡×¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ñÄ¹¤¬¶öÁ³¤Ë¤â¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¶â»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¥¸¥à¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥È¤¬Éß¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿²µ»¤ÎÎý½¬¤â¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¡£¶â»Ò¤µ¤ó¤¬¿²µ»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¸¥àÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï²¶¤¬°ìÈÖ¼ã¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢È¾Ç¯¤âÎý½¬¤·¤¿¤é°ìÈÖ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×
¡¡¶â»Ò¤ÏÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤ÎÆ±Ìç¤Ç¡¢Åö»þ¡¢¹ñºÝ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿µÈ¸¶¸ù¤Èº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶â»Ò¤µ¤ó¤ÈµÈ¸¶¤µ¤ó¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤è¤¯µÈ¸¶¤µ¤ó¤¬¥¸¥à¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤Õ¤¿¤ê¤¬ºùÌÚÄ®¤Î¾ÆÆù²°¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ë¡Ø¤ªÁ°¤â¹Ô¤¯¤¾¡Ù¤Ã¤ÆÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤ÏÆù¤ò¿©¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢º£»×¤¨¤Ð¡¢¶â»Ò¤µ¤ó¤ÏµÈ¸¶¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡¢¼ã¤¤¥ä¥Ä¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡·ë¶É¡¢µÈ¸¶¤«¤éÀ¼¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1972Ç¯¤Î¤¢¤ëÆü¡¢¶â»Ò¤¬¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ä¤ë¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Ï¹ñºÝ¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·ÆüËÜ¤ÈÁ´ÆüËÜ¤¬´úÍÈ¤²¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¶â»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤³¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¤â´é¤¬¤¤¯Êý¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ø¤É¤³¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤ä¤ë¤¾¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¡¢²¶¤Ï¡Ø¿·ÆüËÜ¤Ø¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤ó¤À¡£
¡¡¤É¤¦¤·¤Æ¤«¤Ã¤Æ¡©¡¡Åö»þ¡¢¡Ø¥×¥í¥ì¥¹¡õ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀìÌç»ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÁª¼êÌ¾´Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¿·ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¬°ìÈÖ¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¿Í¿ô¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ø¤³¤³¤Ê¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤è¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢°¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Îº¢¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
¡¡¶â»Ò¤Î¾Ò²ð¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÎÆþÌç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Æ£¸¶´îÌÀ¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¡¦¤è¤·¤¢¤¡Ë
1949Ç¯4·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ä¼ê¸©½Ð¿È¡£1972Ç¯11·î£²Æü¤Ë23ºÐ¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¤·¡¢¤½¤Î10Æü¸å¤ËÆ£ÇÈÃ¤Ì¦Àï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤Ë»Õ»ö¤·¡¢¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë·¹ÅÝ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö´ØÀáµ»¤Îµ´¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£1991Ç¯¤Ë¤ÏÆ£¸¶ÁÈ¤ò´úÍÈ¤²¡£¸½ºß¤â¸½Ìò¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢À¼Í¥¤Ê¤É¤Ç¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ«·Ý¡¢ËßºÏ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤ÉÆÃµ»¤âÂ¿ºÌ¡£