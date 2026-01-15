Uber¡¢½ÐÁ°´Û¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ÇÛÃ£°÷¤¬¸ì¤ë¡¢º£ºÇ¤â³èÈ¯¤Ê¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ
¥Ç¥ê¥Ð¥êーÇÛÃ£°÷¤Î¥ì¥¯¥¿ー»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú2026Ç¯1·îÈÇ¡Û³Æ¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¡ªUber Eats¤È¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤ËÊÂ¤Ö¡©¤¢¤ë³èÈ¯¤Ê¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Uber Eats¡¢½ÐÁ°´Û¡¢Wolt¡¢¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¡¢menu¤Î¼çÍ×5¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇÛÃ£°÷¤ÈÃíÊ¸¼ÔÁÐÊý¤Î»ëÅÀ¤«¤éºÇ¿·¤ÎÆ°¤¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ºUber Eats¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇÛÃ£°÷¸þ¤±¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤¬ÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¡ÖÁªÂòÀ©¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤ä¡ÖÏ¢Â³²ÔÆ¯¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ê¤É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢ÇÛÃ£°÷¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÃíÊ¸¼Ô¸þ¤±¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÏÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
½ÐÁ°´Û¤Ç¤Ï¡¢ÇÛÃ£°÷ÌÜÀþ¤Ç¡Ö¥À¥Ö¥ë¤Î°Æ·ï¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÊý¿Ë¤È¤·¤Æ¥À¥Ö¥ë¥Ô¥Ã¥¯¤Î³ä¹ç¤òÁý¤ä¤¹Æ°¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£ÃíÊ¸¼Ô¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÇÅ¹Æ¬¤ÈÆ±¤¸²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ªÅ¹²Á³Ê¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¤Î¥¯ー¥Ñ¥ó¼Ò¤¬¸ÛÍÑÌäÂê¤äÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸Ä¿Í¾ðÊóÎ®½Ð¡¢¹ñÀÇÄ£¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¸ÀµÚ¡£¥µー¥Ó¥¹¤Î°ÂÄêÀ¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÃíÊ¸¼Ô¸þ¤±¤Ë¤Ï¥±¥ó¥¿¥Ã¥ー¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤¬¿·¤¿¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
Wolt¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹À©ÅÙ¤Î·Ð²áÁ¼ÃÖ´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢ÌÈÀÇ»ö¶È¼Ô¤ÎÊó½·¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ë²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÇÛÃ£¥Ñー¥È¥Êー¥¢¥×¥ê¤Î°ìÉô²èÌÌ¤Ç¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥ì¥¯¥¿ー»á¤Ï¡¢¸½ºßºÇ¤â³èÈ¯¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æmenu¤òµó¤²¤¿¡£ÇÛÃ£°÷¸þ¤±¤Ë¤Ï¿·µ¬¥¨¥ê¥¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¾Ò²ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢ÃíÊ¸¼Ô¸þ¤±¤Ë¤âÂçµ¬ÌÏ¤ÊÍ§Ã£¾Ò²ð¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëau¤Î·ÐºÑ·÷³ÈÂç¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
³Æ¼Ò¤¬ÇÛÃ£°÷¤ÈÃíÊ¸¼Ô¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÀïÎ¬¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹Ãæ¡¢ÆÃ¤Ëmenu¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¶È³¦¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¡¢°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
