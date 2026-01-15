¡ÚÂ®Êó¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤¬ÍèÆü¡¡¤¢¤¹¹â»ÔÁíÍý¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ø
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤¬Àè¤Û¤ÉÍèÆü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¹¡¢¹â»ÔÁíÍý¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê15Æü¡Ë¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤Ç±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¹¡¢¹â»ÔÁíÍý¤È½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤Ç¤ÎÆó¹ñ´Ö²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤äÃæÅì¡¢Ãæ¹ñ¤ò´Þ¤àÅì¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©160¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²ñÃÌ¤Ç¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ò´Þ¤à3¤«¹ñ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î¶¦Æ±³«È¯¤È¤¤¤Ã¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤ä¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤È¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤Ï¤È¤â¤Ë½é¤Î½÷À¼óÁê¤Ç¡¢ÊÝ¼é¿§¤¬¶¯¤¤¤Ê¤É¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¯¡¢µîÇ¯¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«¤«¤ì¤¿G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¾Ð´é¤Ç¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤½¤Î¿ÆÌ©¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
