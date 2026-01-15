Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

15ÆüÌ¤ÌÀ¡¢³ÝÀî»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¶â¤òÍ×µá¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÅ¹°÷¤¬Èó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤¿¤á¡¢Å¹Æâ¤Î¾¦ÉÊ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ç¶¯Åð»ö·ï¤È¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÝÀî»Ô»ÒÎÙ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¾åÆâÅÄÅ¹¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸áÁ°0»þ45Ê¬¤´¤íÃË¤¬Å¹¤Ë²¡¤·Æþ¤êÊñÃú¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò60Âå¤Î½÷À­Å¹°÷¤Ë¼¨¤·¤Æ¶â¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½÷À­Å¹°÷¤¬Èó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤¿¤áÃË¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤òÃ¥¤¤ÅÌÊâ¤ÇËÌ¤ÎÊý¸þ¤ØÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö·ïÅö»þ¡¢Å¹Æâ¤ËµÒ¤Ï¤ª¤é¤º½÷À­Å¹°÷¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÆ¨¤²¤¿ÃË¤Ï¡¢¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤¤ÎÃæÆù¤Ç¹õ¤ÎÄ¹Âµ¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤ÎÄ¹¥º¥Ü¥ó¤òÍú¤­Çò¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ³¥¿§¤ÎÌîµåË¹¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
