¡ÖÁÇ¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¡©¡×¼Ì¿¿¤È°ã¤¤²á¤®¤ë¡È¥±ー¥¡É¤¬Âç±ê¾å¡ÄË¡Åª¥È¥é¥Ö¥ë¤Ø¤Î¡ÈÈ¯Å¸¡É¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¡©
SNS¡ÖThreads¡Ê¥¹¥ì¥Ã¥º¡Ë¡×¤ÇºòÇ¯Ëö¡¢Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Í½Äê¤Î»þ´Ö¤«¤é3»þ´Ö°Ê¾å¤âÂÔ¤¿¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤ä¤Ã¤È¼ê¤Ë¤·¤¿¥±ー¥¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼Ì¿¿º¾µ½¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Èï³²¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±Å¹ÊÞ¤ÇÆ±¤¸Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤âÊ£¿ô¿Í¤¬SNS¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥±ー¥¤Î¡È¸«±É¤¨¤Î°¤µ¡É¤Ë¡ÖÁÇ¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖÀä¶ç¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤êSNS¾å¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ö·ï¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶å½£ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ëÍÎ²Û»ÒÅ¹¡£ÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡¢ÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Ï¸ø¼°Instagram¾å¤Ë¼ÕºáÊ¸¡¦Æ°²è¤ò·ÇºÜ¤·¡¢ÊÖ¶âÂÐ±þÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£¡Ö¼Ì¿¿¤È°ã¤¦¡×Ë¡Åª¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡©
¼Ì¿¿¤È¼ÂÊª¤ÎÍîº¹¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤Î¥±ー¥¹¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥«¥¹¥«¤ª¤»¤Á»ö·ï¡×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¶¦Æ±¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡È²Ú¤ä¤«¤Ê¤ª¤»¤Á¡É¤¬¼ÂºÝ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¥¹¥«¥¹¥«¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2010Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼Ì¿¿º¾µ½¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÈï³²¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ï¾Ð¤Ã¤ÆºÑ¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ÃÈñ¼ÔÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤±«µÜÃÎ´õÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ÖË¡Åª¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ºÌ±»ö¾å¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀëÅÁ¼Ì¿¿¤¬ÄÌ¾ï¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¡Ø¤³¤ÎÄøÅÙ¤ÎÉÊ¼Á¡¦³°´Ñ¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¯¡Ù¤È¸í¿®¤µ¤»¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤òÃø¤·¤¯Î¢ÀÚ¤ë¾ì¹ç¡¢µõµ¶¤Þ¤¿¤Ï¸í²ò¤ò¾·¤¯É½¼¨¤ò¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ëÂ»³²¡ÊÂå¶â¡¦Àº¿ÀÅª¶ìÄËÅù¡Ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¡ÊÌ±Ë¡709¾ò¡Ë¤¬À®Î©¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¤¬·ÀÌóÆâÍÆ¤òÆÃÄê¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ø¼Ì¿¿¤ÈÃø¤·¤¯°Û¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¡Ù¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬·ÀÌóÉÔÅ¬¹ç¤È¤µ¤ì¡¢ÊÖ¶â¡¦Âå¶â¸º³Û¡¦Â»³²Çå½þ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡×¡Ê±«µÜÊÛ¸î»Î¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤¿¤À¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬Èï¤Ã¤¿Â»³²¤Ï¾¦ÉÊ¤ÎÂå¶â¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡ÈÊÖ¶âÂÐ±þ¡É¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ì±»öÅª¤ÊÊ¶Áè¤ÏÄÀÀÅ²½¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢·º»öÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤âÄã¤¤¤È±«µÜÊÛ¸î»Î¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÃ±¤Ë¡ØÀ¹¤ê¤¹¤®¤¿¼Ì¿¿¡Ù¤òÀëÅÁ¤Ë»È¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤À¤Þ¤¹°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤ÏÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢º¾µ½ºá¤ÏÀ®Î©¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£¾¯³Û¼è°ú¡¢ÊÖ¶âÂÐ±þºÑ¤ß¡¢ÁÈ¿¥Åª¡¦È¿ÉüÅª¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·º»ö»ö·ï²½¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¡×°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
Â¾Êý¤Ç¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡Ö·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡¡Ê·ÊÉ½Ë¡¡Ë°ãÈ¿¡×¤À¤È±«µÜÊÛ¸î»Î¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¼Ì¿¿º¾µ½¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤è¤ê¤âÃø¤·¤¯Í¥ÎÉ¤Ç¤¢¤ë¤È¸íÇ§¤µ¤»¤ë¡ØÍ¥ÎÉ¸íÇ§É½¼¨¡Ù¡Ê5¾ò1¹æ¡Ë¤«¡¢¼ÂºÝ¤è¤ê¤âÃø¤·¤¯ÍÍø¤È¸íÇ§¤µ¤»¤ë¡ØÍÍø¸íÇ§É½¼¨¡Ù¡ÊÆ±¾ò2¹æ¡Ë¤ËÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢SNS¾å¤ÇÀëÅÁÍÑ¤Î¼Ì¿¿¤¬Â¾Å¹¤Î¥±ー¥¼Ì¿¿¤äAIÀ¸À®²èÁü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·²¾¤Ë¡¢Â¾Å¹¤Î¥±ー¥¼Ì¿¿¤äAIÀ¸À®²èÁü¤ò¡Ø¼«Å¹¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ù»ÈÍÑ¤·¡¢¼ÂºÝ¤è¤ê¤âÍ¥ÎÉ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Í¥ÎÉ¸íÇ§¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×
·ÊÉ½Ë¡°ãÈ¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤«¤é¡Ö¸íÇ§¤ÎÇÓ½ü¡×¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¼Â»Ü¡×¡Öº£¸åÆ±ÍÍ¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ê¤É¤òÌ¿¤º¤ëÁ¼ÃÖÌ¿Îá¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢°¼Á¤Ê¾ì¹ç¤Ï²ÝÄ§¶â¤ÎÇ¼ÉÕ¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£¡ÈÀ¹¤ê¡É¼Ì¿¿¤È¡È°ãË¡¡É¤Î¥Üー¥Àー¥é¥¤¥ó
¹¹ðÉ½¼¨¤ò¸í¤ì¤Ð¡¢¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ëÁ¼ÃÖÌ¿ÎáÅù¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë¡Åª¤ËµöÍÆ¤µ¤ì¤ë¡ÈÀ¹¤ì¤¿¼Ì¿¿¡É¤È¤ÎÀþ°ú¤¤À¤í¤¦¡£
±«µÜÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥Üー¥Àー¥é¥¤¥ó¤ò¡ÖÄÌ¾ï¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤É¤¦¼õ¤±¼è¤ë¤«¡×¤Ë¿Ô¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤é¤«¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼ÂÊª¤ÈÆ±°ì¾¦ÉÊ¤ò¾ÈÌÀ¡¦³ÑÅÙ¡¦·ÚÈù¤ÊÁõ¾þÄ´À°¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¡Ø¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡Ù¡Ø¼êºî¤ê¤Î¤¿¤á¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ê¤É¹çÍýÅª¤ÊÃíµ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¼ÂÊª¤â¼Ì¿¿¤Î°õ¾Ý¤«¤éÂç¤¤¯ÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÀ¹¤ê¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµöÍÆ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂÊª¤Ç¤ÏºÆ¸½ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁõ¾þÅù¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Â¾Å¹¤Î¾¦ÉÊ¼Ì¿¿¤ò¼«Å¹¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢AIÀ¸À®²èÁü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¼¨¤»¤º¼Âºß¾¦ÉÊ¤È¸íÇ§¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¡¢¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¹âµéÁÇºà¡¦Â¿ÁØ¹½Â¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¼ÂÊª¤Ï´ÊÁÇ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢SNS¤Î±ê¾å¤Ê¤ÉµÒ¤«¤é¤Î»ØÅ¦¤Ê¤É¤ÇÉ½¼¨¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¸å¤âÆ±ÍÍ¤ÎÉ½¼¨¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢·ÊÉ½Ë¡°ãÈ¿¡¦ÉÔË¡¹Ô°Ù¤òµ¿¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹çÍýÅª¤Ê´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¡¢ºÆ¸½À¤¬¤Ê¤¤¡¢AIÍøÍÑ¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï°ãË¡É¾²Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¹¹ð¤Ë¤Ï¡È´Å¤¯¤Ê¤¤¡É¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£