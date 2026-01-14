¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×Ver.3.0ÇÛ¿®³«»Ï¡ª ¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤¬¥ªー¥×¥óÍ½¹ð¤Î1ÆüÁ°ÅÝ¤·¤Ç¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¡£Switch 2ÈÇ¤ÏÇÛ¿®ÆüÄÌ¤ê¤«
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ÖÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È Ver.3.0¡×¤ò1·î14Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È Ver.3.0¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×ËÜÊÔÍÑ¤ÎÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åç¤ËµÒ¼¼¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¤äÌ´¤ÎÃæ¤Ç¹¥¤ÊüÂê¤Ë³«Âó¤Ç¤¤ë¡ÖÌ´¤ÎÅç¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡ÇÛ¿®Æü¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ï1·î15Æü¤ÈÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1ÆüÁ°ÅÝ¤·¤È¤Ê¤ë1·î14Æü¤ËÇÛ¿®¡£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë²èÌÌ¤ËVer3.0.0¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò´Þ¤á¤Æ¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªSwitch 2ÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ÖNintendo Switch 2 Edition¡×¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤ÂÐ±þ¡£Í½¹ðÄÌ¤ê1·î15Æü¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
