¡Ú°ìÈÖ¤¯¤¸ ³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー Part4¡Û 2·î7Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê 2·î9Æü11»þ¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó850±ß

¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー Part4¡×¤ÎÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï2·î7Æü¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï1²ó850±ß¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ï2·î9Æü11»þ¤è¤ê½ç¼¡³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸Âè4ÃÆ¡£°ìÈÖ¤¯¤¸¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGracemaster¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°áÁõ¤òÃå¤¿ÉÁ¤­¤ª¤í¤·¥°¥Ã¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£

¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡ÖA¾Þ ³ë¾ë¥êー¥ê¥ä ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster¡×¡¢¡ÖB¾Þ ÁÒËÜÀéÆà ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster¡×¡¢¡ÖC¾Þ É±ºêè½ÇÈ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉÁ¤­¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·ー¥È¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¢¤­¤é¤é¤¤¤º¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È¡¢¤­¤å¤ó¥­¥ã¥é¥é¥Ðー¥Á¥ãー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£

¡¡¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ç¤Ï¡Ö³ë¾ë¥êー¥ê¥ä ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster ¥é¥¹¥È¥ï¥óVer.¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£

¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー Part4¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×

A¾Þ ³ë¾ë¥êー¥ê¥ä ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster

¡¦Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó22cm

B¾Þ ÁÒËÜÀéÆà ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster

¡¦Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó19cm

C¾Þ É±ºêè½ÇÈ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster

¡¦Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó22cm

D¾Þ ÉÁ¤­¤ª¤í¤· ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·ー¥È

¡¦Á´3¼ï¡ÊÁª¤Ù¤ë¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§A3

E¾Þ ÉÁ¤­¤ª¤í¤· ¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×

¡¦Á´3¼ï¡ÊÁª¤Ù¤Ê¤¤¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó8cm

F¾Þ ¤­¤é¤é¤¤¤º¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È

¡¦Á´3¼ï¡ÊÁª¤Ù¤ë¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó9cm

G¾Þ ¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È

¡¦Á´12¼ï¡ÊÁª¤Ù¤ë¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Âæ»æ Ìó9.5cm¡¢¥Õ¥©¥È¥«ー¥É Ìó9cm¡Ê2Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë

H¾Þ ¤­¤å¤ó¥­¥ã¥é¥é¥Ðー¥Á¥ãー¥à

¡¦Á´12¼ï¡ÊÁª¤Ù¤ë¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó5.5cm

I¾Þ ÉÁ¤­¤ª¤í¤· ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É

¡¦Á´12¼ï¡ÊÁª¤Ù¤Ê¤¤¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó9cm

¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ ³ë¾ë¥êー¥ê¥ä ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster ¥é¥¹¥È¥ï¥óVer.

¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó22cm

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.