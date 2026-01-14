¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー Part4¡×¤ÎÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¸ø³«¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー Part4¡×¤ÎÁ´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï2·î7Æü¤òÍ½Äê¤·¡¢²Á³Ê¤Ï1²ó850±ß¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ï2·î9Æü11»þ¤è¤ê½ç¼¡³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸Âè4ÃÆ¡£°ìÈÖ¤¯¤¸¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGracemaster¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°áÁõ¤òÃå¤¿ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥°¥Ã¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡ÖA¾Þ ³ë¾ë¥êー¥ê¥ä ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster¡×¡¢¡ÖB¾Þ ÁÒËÜÀéÆà ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster¡×¡¢¡ÖC¾Þ É±ºêè½ÇÈ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·ー¥È¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡¢¤¤é¤é¤¤¤º¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È¡¢¤¤å¤ó¥¥ã¥é¥é¥Ðー¥Á¥ãー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ç¤Ï¡Ö³ë¾ë¥êー¥ê¥ä ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster ¥é¥¹¥È¥ï¥óVer.¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー Part4¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
A¾Þ ³ë¾ë¥êー¥ê¥ä ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster
¡¦Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó22cm
B¾Þ ÁÒËÜÀéÆà ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster
¡¦Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó19cm
C¾Þ É±ºêè½ÇÈ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster
¡¦Á´1¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó22cm
D¾Þ ÉÁ¤¤ª¤í¤· ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·ー¥È
¡¦Á´3¼ï¡ÊÁª¤Ù¤ë¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§A3
E¾Þ ÉÁ¤¤ª¤í¤· ¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Þ¥°¥«¥Ã¥×
¡¦Á´3¼ï¡ÊÁª¤Ù¤Ê¤¤¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó8cm
F¾Þ ¤¤é¤é¤¤¤º¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
¡¦Á´3¼ï¡ÊÁª¤Ù¤ë¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó9cm
G¾Þ ¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È
¡¦Á´12¼ï¡ÊÁª¤Ù¤ë¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Âæ»æ Ìó9.5cm¡¢¥Õ¥©¥È¥«ー¥É Ìó9cm¡Ê2Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
H¾Þ ¤¤å¤ó¥¥ã¥é¥é¥Ðー¥Á¥ãー¥à
¡¦Á´12¼ï¡ÊÁª¤Ù¤ë¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó5.5cm
I¾Þ ÉÁ¤¤ª¤í¤· ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡¦Á´12¼ï¡ÊÁª¤Ù¤Ê¤¤¡Ë
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó9cm
¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ ³ë¾ë¥êー¥ê¥ä ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster ¥é¥¹¥È¥ï¥óVer.
¡¦¥µ¥¤¥º¡§Ìó22cm
✧¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬✧- °ìÈÖ¤¯¤¸¡ÊBANDAI SPIRITS¡Ë (@ichibanKUJI) January 14, 2026
¡¡Á´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¸ø³«💝
✧¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬✧
°ìÈÖ¤¯¤¸ ³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー Part4
📅2·î7Æü(ÅÚ)¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°áÁõ¤òÃå¤¿ÉÁ¤¤ª¤í¤·¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×🎀
👉https://t.co/DnqQv0VmPJ#³Ø¥Þ¥¹ #idolmaster pic.twitter.com/7gUSM1iYb8
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.