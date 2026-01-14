¶ä¹ÔÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°ÂÁ´À­¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤¬¶ä¹Ô¥¢¥×¥ê¤Ë¿·µ¬À©¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¬À©¤Ë´ð¤Å¤­¡¢root²½¡¦Ã¦¹ö¡¦¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À¡¼¤Î¥í¥Ã¥¯²ò½üÅù¤ò»Ü¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Ï¶ä¹Ô¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Thông tư số 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2024/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng

Máy Android xách tay khó chạy app ngân hàng từ ngày 1/3 | Znews.vn

Vietnam Tightens Mobile Banking Security With New Rules - Grand Pinnacle Tribune

¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñ²È¶ä¹ÔÁíºÛ¤¬½ðÌ¾¤·¤¿ÄÌÃ£Âè77/2025/TT-NHNN¹æ¤Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯3·î1Æü¤«¤é¶ä¹Ô¥¢¥×¥ê¤ËÂ¿¤¯¤Îµ¬À©¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤³¤Îµ¬À©¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¶ä¹Ô¤ä·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3¥«·î¤´¤È¤Ë¥¢¥×¥ê¤Î°ÂÁ´À­¤È¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á¤ò¼Â»Ü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¤Ï¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥°¥ì¡¼¥É¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢root²½¡¦Ã¦¹ö¡¦¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À¡¼¤Î¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤ò¸¡ÃÎ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¥í¥°¥¢¥¦¥È¤Þ¤¿¤Ïµ¡Ç½¤òÄä»ß¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÄÌÃÎ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£

2026Ç¯3·î1Æü°Ê¹ß¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¶ä¹Ô¥¢¥×¥ê¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¸ÜµÒ¤Ï¾ï¤Ë¥¢¥×¥ê¤òºÇ¿·ÈÇ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢µì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î¥À¥¦¥ó¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¸·¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿µ¬À©¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÏÀÈ¼åÀ­¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¿×Â®¤Ë¸¡ÃÎ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤Î°Ý»ý¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸ÜµÒÂ¦¤ÎÍøÊØÀ­¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎZnews¤Ï¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñÀ½Android¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ìÂÐ±þ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÈÇOS¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ö¡¼¥È¥í¡¼¥À¡¼¤Î¥í¥Ã¥¯²ò½ü¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Âç¤­¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ãÀµ¤ÎÃæ¹ñÈÇOS¤Ï°ú¤­Â³¤­»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÄÌÃÎ¤¬ÃÙ¤¤¤Ê¤É¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢Znews¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤äÆüËÜ¤ÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿¥µ¥à¥¹¥óÀ½¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¸ÜµÒ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¥Ö¥í¡¼¥È¥¦¥§¥¢¤òºï½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò²þÊÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

Znews¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤é¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¿¯³²¤ÎÃû¸õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Ïµ¡Ì©À­¤Î¹â¤¤¥¢¥×¥ê¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¶ä¹Ô¥¢¥×¥ê¤äÅÅ»Ò¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£



¿·¤¿¤Êµ¬À©¤ÏÀ¸ÂÎÇ§¾Ú¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Î´é¤äÀ¼¤òÌÏÊï¤¹¤ëAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹¶·â¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á´¤Æ¤ÎÀ¸ÂÎÇ§¾Úµ¶Áõ¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹ñºÝµ¬³Ê¤Þ¤¿¤ÏÆ±Åù¤Î´ð½à¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤³¤È¤òµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎGRAND PINNACLE TRIBUNE¤Ï¡Ö¶ä¹Ô¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÔ¶Ñ°ì¤À¤Ã¤¿¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¤¬É¸½à²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤ÎÂç¼ê¶ä¹Ô¤ä·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¤Ï´û¤Ëroot²½¡¦Ã¦¹öÃ¼Ëö¤Ç¤Î¥¢¥×¥êÍøÍÑ¤òÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·µ¬À©¤ÇÁ´¶ä¹Ô¡¦·èºÑÃç²ð¶È¼Ô¤ËÉáÊ×Åª¤«¤Ä¶¯À©ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£