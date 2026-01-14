¡ÖÁªµó¤ÎÀ¼Ê¹¤³¤¨½¸ÃæÎÏ²¼¤¬¤ë¡×2·îÁªµó¤Ë¼õ¸³À¸¤«¤é¡È¶ì¸À¡É´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤â¡Ö¸·¤·¤¤¡×¡¡¡È¼Ö¾å±¿Æ°°÷¡ÉÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤âº¤ÏÇ¡Ö2·î¥·¥Õ¥È½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡
½°µÄ±¡²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤ë¹â»Ô¼óÁê¡£
¤¿¤À¡¢²ò»¶¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å5»þ²á¤®¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ´´»öÄ¹¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤éÍ¿ÅÞ´´Éô¤¬¼óÁê´±Å¡¤Ø¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢µÈÂ¼ÂåÉ½¤é¤ËÍè½µ23Æü¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ë¡¢½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Áá¤±¤ì¤Ð2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤ò·Þ¤¨¤ë²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¡£
¤·¤«¤·¡¢2·îÅê³«É¼¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»þ´ü¤ÎÁªµó¤Ëº¤ÏÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³ØÆþ»î¹µ¤¨¤ë¼õ¸³À¸¡§
¡ÊQ.Áªµó¤Ë¹Ô¤¯Í¾Íµ¤Ï¤¢¤ë¡©¡Ë¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Æþ¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Î»î¸³¤¬Î©¤Æ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
13Æü¡¢BTS¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖDynamite¡×¤Ç¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÈÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¡£
Æü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿14ÆüÄ«¡¢¼óÁê¤Î¤ª¤Ò¤¶¸µ¡¦ÆàÎÉ¤ÎË¡Î´»û¤Î¸Þ½ÅÅã¤ÎÁ°¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¥Ñ¥Á¥ê¡£
¸áÁ°Ãæ¤Þ¤Ç¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤È¤Î¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ç¤¹¤¬¡¢Åìµþ¤ËÌá¤êÍ¼Êý¡¢ÌÌ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤éÍ¿ÅÞ´´Éô¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç½°µÄ±¡²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍÎÏ¤È¤µ¤ì¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÍè½µ23Æü¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤ï¤º¤«4Æü¸å¤Î27Æü¤Ë¸ø¼¨¡£
Åê³«É¼¤¬2·î8Æü¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
½àÈ÷¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸ø¼¨Æü¤ÈÅê³«É¼Æü¤ò1½µ´ÖÃÙ¤é¤»¤ëÆüÄø¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¾¤Ë²ò»¶¤«¤é4Æü¸å¤Î¸ø¼¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÀï¸åºÇÃ»¤ÎÆüÄø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã»´üÀï¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢½àÈ÷¤ËÂç¤ï¤é¤ï¤Ê¤Î¤¬Áªµó¥«¡¼¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¥ª¡¼¥È¡¦¼ã¶¹»øÏº¼ÒÄ¹¡§
ÄÌ¾ï¡¢²ò»¶¤È¤Ê¤ë¤ÈÂçÂÎ¡¢¹ñ²ñ±¿±Ä¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤¬¾¯¤·¿á¤»Ï¤á¤Æ¡¢¡Ö½àÈ÷¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³1½µ´Ö¤Ç´°À®¤µ¤»¤Ê¤¤¤ÈÈó¾ï¤Ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¡£
¸õÊä¼ÔÌ¾¤Ê¤É¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÅ½¤ë¤Î¤Ë¡¢1ÂæÅö¤¿¤ê2Æü¤«¤é3Æü¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦Áªµó¥«¡¼¡£
¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤Î¼èºàÃæ¤Ë¤âÅÅÏÃ¤¬¡£
½¾¶È°÷¡§
¤â¤¦¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤â¥¿¥¦¥ó¥¨¡¼¥¹¤âËþ¼Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª½Ð¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¼Ö¾å±¿Æ°°÷¤ÎÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤«¤é¤âº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬¡£
K¡¦C¥«¥Ê¥ê¡¼ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¹¬·ÄÈþÃÒ»Ò¤µ¤ó¡§
»Ê²ñ¼Ô¤ä¼Ö¾å±¿Æ°°÷¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊÊÌ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£Íè·î¤Î2·î¤Î¥·¥Õ¥È¤ò½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡ÊÉáÃÊ¤Î¡Ë»Å»ö¤òµÙ¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÆñ¤·¤¤¤ï¤È¤«¤Ç¡£
¤µ¤é¤Ë2·î¤ÎÅê³«É¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤³¤ÎÅß¡¢Âç³ØÆþ»î¤ò¹µ¤¨¤ë¼õ¸³À¸¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¡£
Í½È÷¹»¤ËÄÌ¤¦¸½Ìò¹â¹»À¸¡Ê18¡Ë¤Ï¡Ö¼«½¬¼¼¤«¤éÁªµó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬²¼¤¬¤ë¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼õ¸³À¸¤Ï¡¢Åê³«É¼Æü¤ÈÆþ»îÆü¤¬½Å¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2·î8Æü¤Ï¡ÊÆþ»î¤¬¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊQ.´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤¯Í¾Íµ¤Ï¡©¡Ë¤µ¤¹¤¬¤Ë¸·¤·¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼õ¸³¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤À¤·¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£