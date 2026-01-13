macOS Tahoe¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦
2025Ç¯½©¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿macOS 26¤Î¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖmacOS Tahoe¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¡¼¤ä¥Ä¡¼¥ë¥Ð¡¼¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬Æ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë³Æ¹àÌÜ¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î³Ñ¤¬¤«¤Ê¤ê´Ý¤Ã¤³¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÀ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î³Ñ¤ò¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤·¤Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Áàºî¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://noheger.at/blog/2026/01/11/the-struggle-of-resizing-windows-on-macos-tahoe/
³«È¯¼Ô¤Ç¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î¥Î¡¼¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ø¡¼¥¬¡¼»á¤Ï¡¢macOS Tahoe¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢macOS Tahoe¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥£¥É¥¦¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ï2024Ç¯9·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿macOS Sequoia(macOS 15)¤ÇÊ£¿ô¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÉ½¼¨¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ï³Ñ¤¬¾¯¤·´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÏmacOS Tahoe¤Ç²¿¤é¤«¤Î¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¤¤¿¤È¤¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡£Windows¤ä°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤ÎmacOS¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê³Ñ¤¬´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¡¼¥¬¡¼»á¤Ï³Ñ¤¬´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤¹¤ëÈþÅª¥»¥ó¥¹¤Ï¹¥¤ß¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤ÊÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ø¡¼¥¬¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î³Ñ¤ò¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×¤·¤Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢³ÑÉÕ¶á¤Î19¡ß19¥Ô¥¯¥»¥ë¤ÎÎÎ°è¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ë´Ý¤¤³Ñ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¡Ö³ÑÉÕ¶á¤Î19¡ß19¥Ô¥¯¥»¥ë¡×¤ÎÎÎ°è¤Î62¡ó¤¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÆâÂ¦¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢macOS Tahoe¤Î³Ñ¤Ï¤«¤Ê¤ê´Ý¤Ã¤³¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö³ÑÉÕ¶á¤Î19¡ß19¥Ô¥¯¥»¥ë¡×¤ÎÎÎ°è¤Î75¡ó¤¬¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î³°Â¦¤Ë¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÆâÂ¦¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°Ê²¼¤Î²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î³Ñ¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤é¤ºÈ¿±þ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î³°¤Ë¤Ï¡Ö¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î³Ñ¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÎÎ°è¤¬¤¢¤ê¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥µ¥¤¥º¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¡¼¥¬¡¼»á¤Ï¡Ö·ë¶É¡¢macOS Tahoe¤Ç¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥µ¥¤¥º¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëºÇ¤â³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢³Ñ¤Î³°Â¦¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆ°ºî¤ÏÉÔ¼«Á³¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢É¬Á³Åª¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¡¼¥¬¡¼»á¤Î¥Ö¥í¥°¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎHacker News¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢macOS Tahoe¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖmacOS Tahoe¤ÎÇÏ¼¯¤²¤¿´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿³Ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Apple¤¬³Ñ¤Î´Ý¤ß¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÉÔËþ¤ò½Ò¤Ù¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä¡¢¡ÖApple ¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦´ÉÍý¤ÏÀÎ¤«¤é¤Ò¤É¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢macOS Tahoe¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ø¡¼¥¬¡¼»á¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò´«¤á¤Þ¤»¤ó¡£»ä¼«¿È¤â¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ËÁ´ÂÎÅª¤ÊÉÔËþ¤ò½Ò¤Ù¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÁ´¤¯È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³Ñ¤òÄÏ¤à¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥¦¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤¬¼Ð¤á¤ÎÌð°õ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤¿¤áÎÎ°è¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÊ£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£