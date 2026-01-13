テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１３日、群馬県前橋市長選で小川晶氏（４３）が再選を果たしたことを報じた。

小川氏は妻帯者の市職員（先月に退職）とのラブホテル密会騒動で辞職し、出直し立候補。１２日、投開票が行われた。

番組内では小川氏による小中学校の給食の無償化などの実績に子育て世代から支持を受けていたことや、小川氏の「私に期待をしてくれている方々ばかりではない。厳しい声もたくさんあると思う。これからの私の行動ですべての市民の皆様の信頼をまた積み重ねていきたい」という言葉を紹介。また当選した小川氏は６万２８９３票、２位の丸山彬氏が５万２７０６票、３位・店橋世津子氏が８１５０票、４位・高橋聡哉氏が２１００票、５位・海老根篤氏が４９５票だったことを伝えた。

これにコメンテーターの元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏は「（２位の）丸山さんに５万２７０６票入っていて、３位、４位の方を足すとちょうど小川さんの票と同じくらいになるということは、やはり市民の半分くらいの方は納得いっていない。他の人を支持しているところで言えば、政策の違いだけではなくて『今回のことが…』と思っている方もいるだろうなとは思う」と指摘。

そして「これからの市政によってみなさんに示していくということですよね」としつつ、「いずれにしても一生ついてまわるワードになってしまったので…ラブホテル問題というのが。その中でやっていくというのは大変だと思いますけど、市民が選んだわけですから頑張っていただきたいと思います」と語った。