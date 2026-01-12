この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「猫背が招く【負のスパイラル】はこのストレッチで止める」と題した動画を公開しました。この動画では、猫背などの原因となる縮こまった胸周りを中心に、全身をほぐして姿勢を整えるストレッチを紹介しています。



プログラムは、座った姿勢で首を斜め前に倒し、首筋をゆっくり伸ばすストレッチから始まります。次に、四つん這いの姿勢で行う「ショルダーロール」へと移行。腕を大きく広げ、片方ずつ肩を内側に入れていくことで、胸や肩甲骨周りの筋肉を動かします。



その後も、腕の裏側を伸ばす「上腕三頭筋のストレッチ」や肩甲骨を意識しながら腕を開閉する動きなど、上半身にアプローチするメニューが続きます。各エクササイズは30秒ずつ行われ、休憩を挟みながら無理なく進められる構成です。



動画の終盤では、膝立ちの姿勢から後方に手をついて上体を反らせる動きや、四つん這いの姿勢で背骨を丸めたり反らせたりしながら胸を開く「スパインストレッチ」を行い、全身を大きく使って締めくくります。



日々のデスクワークやスマートフォンの使用で固まりがちな上半身をリフレッシュさせたい方におすすめです。動画を参考に、すっきりとした体で一日を始めてみてはいかがでしょうか。