この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士が解説、ラニーニャ傾向は解消へ 「寒暖差の激しい春」になるメカニズムとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が運営するYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」が、「【エルニーニョ監視速報】ラニーニャ傾向解消が及ぼす春前半の天候への影響とは」と題した動画を公開。1月9日に発表されたエルニーニョ監視速報を基に、ラニーニャ傾向が解消に向かう中で、春の天候がどう変化するのかを専門的な視点から解説した。



松浦氏によると、現在はエルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していないものの、「ラニーニャ現象に近い状態」が続いているという。しかし、この状態は冬の終わりにかけて急速に解消され、平常の状態に戻る可能性が高い（60%）と予測されている。一方で、春の終わりにはエルニーニョ現象が発生する可能性も40%あると指摘した。



重要なのは、ラニーニャ傾向が解消に向かう中でも、その影響は春の天候に残るという点だ。松浦氏は専門天気図を用いて、ラニーニャ現象の特徴である「フィリピン東方での活発な対流活動」が春先も続くと分析。これにより、大気の波が伝わる「テレコネクション」が発生し、日本付近では相対的に高気圧性の循環となり、その北側で低気圧性の循環が強まるという。



この気圧配置は、日本付近で低気圧が発達しながら通過しやすい状況を生み出す。その結果、低気圧が近づく際は暖かい空気が流れ込み春の陽気となるが、通過後には「寒の戻り」で厳しい寒さに見舞われるなど、寒暖差の激しい天候になる可能性を指摘した。



動画の解説から、ラニーニャ傾向の解消が単純な温暖化を意味するのではなく、むしろ「春の嵐」のような不安定な天候をもたらす可能性があることがわかる。春先の気温の変動に注意が必要な時期となりそうだ。