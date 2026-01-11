のん、『ニノさん』出演で永野芽郁との「そっくり」説再燃…バラエティにも復活で際立つ “清楚系女優” の躍進ぶり

1月9日、女優・のんが、バラエティ番組『ニノさん』（日本テレビ系）に出演した。さまざまなゲームに取り組んだが、ある “若手女優” とのそっくりぶりが注目を集めている。

嵐の二宮和也がMCを務め、ゲストとともに調査VTRやスタジオゲームをおこなう同番組。今回は、19時から2時間にわたって放送された。

「篠原涼子さん、藤木直人さん、上白石萌歌さんなど、1月期の連続ドラマに出演する豪華な俳優陣がそろいました。のんさんは、timeleszの菊池風磨さん主演ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（日本テレビ系）のチームメンバーとして出演したのです」（スポーツ紙記者）

想像力とひらめき力をテーマにしたゲームバトルが繰り広げられ、のんは苦戦しつつも懸命に取り組む姿が好評だった。一方で、放送後のXでは

《のんが永野芽郁に見えてなんで出れんの？ってびっくりした》

《あれ？永野芽郁出てる？ と思ったら能年玲奈（のん）だった》

など、永野芽郁と見間違える声が聞かれていた。のんと永野の “そっくり説” はかねてから浮上していたようだ。

「はっきりした目元や鼻筋、そして透明感のある雰囲気から、たびたびSNSでも2人が似ていると指摘されていました。永野さんは2025年4月の『週刊文春 電子版』で田中圭さんとの不倫疑惑を報じられて以降、テレビでの露出が減っているため、のんさんと見間違えた人は一瞬驚いたのかもしれませんね」（芸能記者）

永野は2025年4月期の日曜劇場『キャスター』（TBS系）で若手テレビ局員役で出演した。のんもこの作品にゲスト出演したが、女優としての躍進ぶりが際立っているようだ。

「のんさんは第3話で、新たな万能細胞を発見して注目を集めたものの、研究データの不正疑惑が発覚した大学の若手研究員役を演じました。表情の変化やセリフの抑揚など、改めて彼女の演技力を評価する声がSNSでも多く見られました。

一時期、テレビから姿を消した時期もあったのんさんですが、『こちら予備自衛英雄補?!』にも出演し、女優として再び注目を集めています。

また、ドラマの告知も兼ねて2025年12月のトークバラエティ番組『踊る！ さんま御殿!!』（日本テレビ系）に出演するなど、バラエティでの露出も増やしており、気取らない自然体な振る舞いがファンからも好評です。騒動前の永野さんのように、“清楚系女優” として躍進しそうです」（同）

2026年は、のんにとって再飛躍の年になるか。