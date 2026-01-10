「ありえない！」日本に来た外国人が“当たり前”のレベルの高さに衝撃…母国に帰りたくなくなる理由
YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」が、「日本を知った外国人が、比べるのをやめられない理由」と題した動画を公開。一度日本での生活を経験した外国人が、母国に帰るとさまざまな場面で比較してしまい、時にはつらく感じてしまう理由について語った。
動画でフロリアン氏は、日本人にとっては「当たり前」のことが、外国人から見ると衝撃的であると指摘する。その根底にあるのは、日本の「“普通”のレベルがとても高い」ことだという。具体例として、まず「安全性」を挙げた。小学生が一人で歩いている光景や、夜間に女性が一人で歩いても問題ない状況は、多くの国では「ありえない」ことだと説明。自身も日本で危険を感じた経験はほとんどないと語った。
次に、社会に根付く「信用」について言及。カフェで席を取るために携帯電話を置いたり、不在時に宅配便が玄関前に置かれたりする光景は、海外では考えられないという。氏は、落とし物がほぼ完璧な状態で戻ってくる日本の文化を「素晴らしい」と評価。人々が誰かに見られていなくてもルールを守り、正しい判断をする姿勢が、社会全体の信頼を支えているとの見方を示した。
さらに、公共のゴミ箱が少ないにもかかわらず街が清潔に保たれている点や、公共トイレの綺麗さにも触れ、これらも日本の高い「普通」のレベルを象徴するものだと述べた。最後に氏は、こうした日本の生活水準の高さを知ってしまうと、母国に帰った際にそのギャップに苦しむことになると説明。「自分の幸せのため、家族のためには日本がいい」と、日本で暮らし続ける理由を語り、動画を締めくくった。
